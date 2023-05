Hokej: Slovenskí hokejisti prehrali s Rakúskom 3:6 v prípravnom zápase pred MS v hokeji 2023

Slovenskí hokejoví reprezentanti prehrali vo štvrtkovom zápase v Rakúsku 3:6. Pre zverencov Craiga Ramsayho to bola už piata prehra za sebou v príprave pred MS. S rovnakým súperom sa stretnú v generálke pred šampionátom v sobotu 6. mája v Trenčíne. Po víkendovom dueli oznámi realizačný tím záverečnú nomináciu na šampionát.



V Kapfenbergu sa hral zaujímavý hokej, v ktorom dominovali ofenzívy, najmä však tá rakúska. Zverenci Rogera Badera sa trikrát presadili v presilovej hre, Slováci naopak dvakrát udreli vo vlastnom oslabení.



V príprave pre šampionátom v Rige Slováci najskôr zvíťazili nad Švajčiarskom 2:0 a 3:2 pp, potom nestačili v dvojzápase na Česko 1:5, 2:3 sn. Dve prehry zaknihovali aj v domácom dvojzápase s Nemeckom v pomere 3:4 a 3:4 pp.

prípravný zápas:



Rakúsko - SLOVENSKO 6:3 (3:3, 3:0, 0:0)



Góly: 2. M. Huber (Rossi), 7. Heinrich (Thaler), 15. Haudum (Reinbacher), 22. Nissner (Heinrich, Thaler), 23. Rossi (Huber, Zwerger), 31. Haudum (Zwerger, M. Huber) – 1. Okuliar (Chromiak, Kelemen), 9. Kudrna, 14. Kelemen (Tamáši, Gernát). Rozhodovali: Fichtner, Nikolic - Bärnthaler, Puff, vylúčení: 5:8, presilovky: 3:1, oslabenia: 0:2, 4000 divákov.



Rakúsko: Starkbaum - Nickl, Wolf, Zündel, Heinrich, Reinbacher, Brunner, Maier, Strong - Neubauer, Haudum, Ganahl - Thaler, Nissner, Raffl - M. Huber, Rossi, Zwerger - P. Huber, Acherman, Wukovits



SR: Škorvánek (22. Hlavaj) - Gernát, Kňažko, Mudrák, Ivan, Beňo, Koch, Gajdoš - Pánik, Hrivík, Cehlárik - Kudrna, Tamáši, Lunter - Chromiak, Lantoši, Kelemen - Okuliar, Čacho, Jedlička - Holešinský

Už po 49 sekundách hrali Slováci presilovú hru, trvala len 9 sekúnd. Okuliar dostal puk medzi kruhy a bekhendovým blafákom prekonal Starkbauma. Rakúšania však odpovedali vzápätí, Huber po vhadzovaní prepálil Škorvánka - 1:1. Potom prišli zaujímavé situácie na oboch stranách pri početných výhodách Rakúšanov. Najskôr sa v prvej presadil Heinrich a zvýšil na 2:1, no v oslabení neskôr vyrovnal Kudrna. Potom hrali domáci ďalšiu presilovku, ale inkasovali v nej z hokejky Kelemena. Haudum ju však napokon využil presnou strelou spomedzi kruhov a uzavrel skóre prvej tretiny.



V tej druhej sa hneď v úvode po súboji s domácim hráčom zranil Gernát a v zápase sa už neobjavil. O pár sekúnd na to domáci skórovali po štvrtý raz zásluhou Nissnera, Škorvánka po tomto góle nahradil Hlavaj. Ten inkasoval už po 46 sekundách, keď Rakúšanom vyšla pekná akcia so zakončujúcim Rossim - 5:3. V polovici zápasu slovenskí hokejisti opäť pykali po faule Jedličku, Haudum svojim druhým gólom v zápase využil už tretiu presilovku Rakúska.



Aj tretia časť hry priniesla množstvo zaujímavých situácií pred oboma bránkami. Šance na gól mali obe mužstvá, najväčšie na strane Slovenska Cehlárik a Chromiak. Starkbaum s Hlavajom sa však blysli niekoľkými vydarenými zákrokmi. Záver zápasu ešte poznačili viaceré šarvátky.