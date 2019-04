Slováci testujú podmienky na základňu na Mesiaci

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 29. apríla (TASR) - Vo februári 2019 sa na sopke Mauna Loa na Havaji uskutočnila simulovaná misia na Mesiac pod záštitou Európskej vesmírnej agentúry (ESA). Veliteľkou misie bola astrobiologička a predsedníčka Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity (SOSA) Michaela Musilová a počas misie výskumníci realizovali aj experiment slovenských stredoškolákov, ktorí vyhrali súťaž Misia Mars. Výsledky tejto misie budú slúžiť na prípravu budovania skutočnej základne na Mesiaci.opísala podmienky misie Musilová. Medzinárodná posádka počas ESA misie vykonávala vedecké experimenty a testovala technológie potrebné na budovanie základne na Mesiaci. Zároveň realizovala vzdelávacie projekty. Medzi nimi aj experiment gymnázia zo Skalice, vďaka ktorému vypestovala špenát s použitím vlastných vlasov ako hnojiva.Experimenty boli zamerané najmä na geologické mapovanie lávových tokov a tunelov v okolí stanice. Na Marse by sa v lávových tuneloch mohol skrývať život a na Mesiaci by sa v nich zase mohli vybudovať základne pre ľudí. Na mapovanie sa použili drony a kamery potrebné na 3D mapovanie. Musilová sa tiež venovala zlepšovaniu skafandrov a technológií, ktoré boli používané pri expedíciách do terénu.Musilová chce v budúcnosti spoluorganizovať ďalšie kolo súťaže Misia Mars, pokračovať vo vedení študentských prác a prehlbovať vesmírne projekty cez SOSA. Medzi ne patria aj prednášky a popularizačné videá pripravené s Fakultou elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity (FEI STU) zo simulovanej vesmírnej stanice na Havaji. Na FEI STU sa zároveň pripravuje nový študijný program kozmického inžinierstva, v rámci ktorého by Musilová vyučovala aj astrobiológiu.Výsledky simulovaných misií na Havaji budú slúžiť na prípravu budovania základne na Mesiaci pod záštitou International Moonbase Alliance (IMA). IMA je medzinárodná organizácia, ktorej súčasťou sú vesmírne agentúry, firmy a univerzity z celého sveta. Vedenie IMA plánuje začať budovať základňu na Mesiaci v nasledujúcom desaťročí. Prototyp takejto mesačnej stanice sa však plánuje budovať na Havaji v nasledujúcich dvoch rokoch. Základňa na Mesiaci sa má volať Mahina Lani, čo po havajsky znamená Raj na Mesiaci.