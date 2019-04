Video: Autosalón Bratislava zažije hviezdnu európsku premiéru

Po prvý krát na Slovensku bude možné vidieť naživo nové elektrické EQC. V slovenskej premiére sa predstaví aj GLE, modernizovaný model GLC v prevedení SUV, Trieda A vo verzii sedan, rodinná Trieda B, štýlové kupé CLA či veľkopriestorová Trieda V.



A nielen to. Produktoví experti na stánku Mercedes-Benz sa postarajú každý deň (v časoch 11:00, 13:00, 15:00 a 16:00) o zaujímavé predstavenie jednotlivých noviniek s video prenosom na veľkoplošnú obrazovku. Stánok značky Mercedes-Benz sa bude už tradične nachádzať v hale B1 hneď oproti vchodu. Priaznivcov automobilov pritiahne okrem noviniek aj mimoriadne emotívne vysoko výkonné vozidlo Mercedes-AMG GT4 4-dverové kupé.

Značka smart s modelom smart EQ forfour obohatí expozíciu s názvom „Elektromobilita a Slovensko - Dobrý nápad“, ktorá sa bude nachádzať v hale D. V rámci prednášok na tému elektromobility sa dňa 3. mája o 15:20 v expozícii Elektromobilita a Slovensko predstaví aj korporátna stratégia CASE (Connected, Autonomous, Shared&Services, Electric) značky Mercedes-Benz.

Fascinujúce tvary, vysoká inteligencia

Elektrická hviezda

Dva týždne po svetovej premiére v New Yorku sa v rámci európskej premiéry predstaví v Bratislave aj modernizovaný model Mercedes-Benz GLC kupé. Očarí výrazným vzhľadom, inovatívnymi asistenčnými systémami, novými motormi a najnovšou generáciou infotainmentu MBUX. Rozšírená ponuka asistenčných systémov obsahuje aj prvky ako výstrahu pri vystupovaní, pomocníka pri vytváraní uličky pre záchranné zložky pri zápche na diaľnici či o funkciu, ktorá avizuje koniec dopravnej zápchy.O terénny vzhľad sa starajú dominantná predná časť, výrazné tvary a sériovo dodávané chrómované detaily vrátane ochranných prvkov spodnej časti karosérie vpredu aj vzadu. Spoločnosť mu bude robiť aj verzia GLC SUV predstavená tento rok na autosalóne v Ženeve, ktorá spája výnimočné jazdné vlastnosti na ceste s veľkým vnútorným priestorom, praktickým využitím a komfortom.



Model EQC predstavuje prvé čisto elektrické vozidlo od značky Mercedes-Benz technologickej a produktovej značky EQ zameranej na elektromobilitu. Pod tvarmi progresívneho kompaktného SUV sa skrýva ideálna kombinácia vnútorného priestoru, komfortu a každodenných praktických schopností.



Nechýba ani nový ovládací systém MBUX obohatený o špeciálne informácie, ktoré sa viažu k elektrické pohonu. Ten vďaka batériám s kapacitou 80 kWh a elektromotorom na prednej a zadnej náprave vytvárajúcim pohon všetkých kolies dosahuje výkon 300 kW/408 k a umožňuje na jedno nabitie dojazd až do 416 km (podľa WLTP). EQC tak rozšíri ponuku vozidiel s elektrickou dimenziou, ktoré sú už dnes dostupné vo forme plug-in hybridov kombinujúcich zážihové alebo vznetové motory s elektromotorom (Trieda E a Trieda C).

Moderný luxus

Vstupenka do sveta hviezdnych sedanov

Perfektné rodinné vozidlo

Prémiová ikona dizajnu

Veľkopriestorová limuzína

Viac miesta, výkonu a zimomriavok

Nové GLE dosahuje hodnotu aerodynamického odporu cw 0,29 čo je najlepšia hodnota vo svojom segmente. Základom pre výnimočné jazdné vlastnosti na ceste aj v teréne je úplne nový hydropneumatický aktívny podvozok E-ACTIVE BODY CONTROL s novo vyvinutým vzduchovým pružením, ktorý využíva elektrickú sieť s napätím 48 V. Svoju prácu odvádzajú aj špeciálne aktívne stabilizátory na elimináciu nakláňania karosérie.Medzi špeciality patrí aj schopnosť vozidla automaticky a samostatne sa vyhrabať zo zapadnutia v sypkom teréne. Nechýbajú ani nové 6- a 8-valcové motory či plug-in hybridný pohon, ani plne variabilný pohon všetkých kolies. Podľa aktuálnych potrieb dokáže rozdeliť výkon na predné alebo zadné kolesá až v pomere 100 : 0. Pohodlie posádky zabezpečuje aj veľkorysý vnútorný priestor. Ten ťaží z nárastu rázvoru o 80 mm. Nechýba plná paleta najnovších asistenčných systémov pre zvýšenie maximálnej aktívnej bezpečnosti vodiča a posádky.Krátke previsy vpredu aj vzadu, rázvor s hodnotou 2 729 mm, dynamické proporcie a najlepší odpor vzduchu spomedzi všetkých sériovo vyrábaných vozidiel sveta s hodnotou cw iba 0,22. To sú len niektoré zo základných vlastností nového sedanu Triedy A. V prípade voľného priestoru nad hlavou v oblasti zadných sedadiel (944 mm) sa dostáva na čelo svojho segmentu.K tomu pridáva výnimočne výkonné a účinné motory, intuitívny a špičkovo pracujúci systém rozhrania MBUX, ktorý sa učí aj na základe hlasových povelov či asistenčné systémy, ktoré pochádzajú z vlajkovej lode Triedy S. Aj vďaka tomu dokáže úplne nový model Triedy A s batožinovým priestorom s objemom 420 l priniesť medzi kompaktné vozidlá to najlepšie zo sveta sedanov značky Mercedes-Benz.Nová Triedy B je oveľa dynamickejšia, obratnejšia, agilnejšia a komfortnejšia než jej predchodca. V interiéri ponúka mnoho vnútorného priestoru pre vodiča, spolujazdca aj zadných cestujúcich a to na nohy ako aj na hlavu, nechýbajú kvalitné materiály a špičkové dielenské spracovanie.Aj nová Trieda B dostala systém infotainmentu MBUX, ktorý sa dá ovládať prostredníctvom dotykových tlačidiel na volante, dotykovou plochou na stredovej konzole, dotykovým multimediálnym displejom či hlasovými povelmi. Výnimočnú úroveň aktívnej bezpečnosti prinášajú najmodernejšie asistenčné systémy ako aj systém KOUČ ENERGIZING, ktorý pomáha vodičovi odbúravať stres a stará sa o to, aby prišiel do cieľa svojej cesty maximálne oddýchnutý.Paletu motorizácii predstavujú benzínový agregát s objemom 1,33 l (100 kW/136 k, 120 kW/163 k) s odpájaním valcov, osvedčený dieselový s objemom 1,5 l (85 kW/116 k) a inovatívny ľahší, silnejší, čistejší a na priečnu zástavbu modifikovaný dvojlitrový diesel (110 kW/150 k, 140 kW/190k). V kombinácii s dvojlitrovým dieselom sa premiérovo predstaví dvojspojková osemstupňová prevodovka 8G-DCT.CLA kupé je z hľadiska dizajnu umeleckým stvárnením kombinácie automobilovej krásy a technologickej vyspelosti. Nechýbajú ani najnovšie technické výdobytky v podobe asistenčných a podporných systémov vodiča pochádzajúcich z vlajkovej lode, Triedy S. Vďaka nim sa vozidlo vo svojej triede dostáva na najvyššiu úroveň aktívnej bezpečnosti.Do vozidla s dynamicky sklonenou prednou časťou (“shark nose”) a splývajúcou strechou sa dostal aj najnovší systém infotainmentu MBUX vrátane interiérového asistenta MBUX uľahčujúceho prirodzené ovládanie prostredníctvom rozpoznávania gest. Nechýba ani riadenie komfortu ENERGIZING či funkcia KOUČ ENERGIZING, ktorá vyberie a odporučí vhodný program. Precíznosť odporúčaní zvyšujú hodinky Garmin® Wearable alebo iné kompatibilné hodinky zohľadňujúce úroveň stresu alebo kvalitu spánku.Na slovenský trh prichádza aj Trieda V, ktorá v segmente veľkopriestorových vozidiel stanovuje nové kritériá pre to, ako má vyzerať luxus vhodný na dlhé cestovanie. Okrem vynovených tvarov a materiálov zaujme aj 4-valcový naftový motor s označením OM 654, ktorý vo verzii V 300 d poskytuje výkon až 176 kW (239 k). Novinkou je aj prvé nasadenie 9-stupňovej automatickej prevodovky 9G-TRONIC či nových bezpečnostných a asistenčných systémov.Mercedes-AMG GT 4-dverové kupé ako tretie vozidlo samostatne vyvinuté značkou Mercedes-AMG spája jedinečný dizajn, vysoký komfort a vynikajúcu techniku športového automobilu s atletickým, štvordverovým dizajnom fastback. Ponúka viac miesta a viac možností využitia. V top verzii GT 63 S 4MATIC+ ponúka 4-litrový motor V8 s dvoma turbodúchadlami výkon 470 kW / 639 k a maximálny krútiaci moment 900 Nm. Z 0 na 100 km/h zrýchli za 3,2 sekundy a dosahuje maximálnu rýchlosť 315 km/h. Koncom minulého roka sa dosiahlo GT 4-dverové kupé na Severnej slučke Nürburgringu rekordný čas 7:25:41 a stalo sa tak najrýchlejším sériovým vozidlom na svete.