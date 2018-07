Slováci ušetria v priemere 130 eur mesačne

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 16. júla (TASR) - Finančnú situáciu v porovnaní s obdobím spred štyroch rokov Slováci síce vnímajú rovnako, ale pravda je taká, že v súčasnosti si z výplaty dokážu odložiť o niečo viac peňazí. Väčšina Slovákov mesačne ušetrí v priemere 130 eur.Z prieskumu Poštovej banky, ktorý realizovala spoločnosť 2muse na vzorke 1454 respondentov, ďalej vyplýva, že 50 % si mesačne odloží 100 eur. V roku 2014 to bolo 70 eur.Napriek nemalým životným nákladom a nízkym dôchodkom si aj väčšina seniorov vie každý mesiac niečo usporiť, najčastejšie sumu do 50 eur. Takmer štvrtina seniorov si odkladá až do 149 eur.uviedla hovorkyňa Poštovej banky Lýdia Žáčková. Väčšina opýtaných tiež potvrdila, že v snahe čo-to usporiť myslia najmä na svojich blízkych.Približne pätine Slovákov sa stáva, že si občas musia požičať. Finančnú výpomoc z času na čas potrebujú aj tí z druhého konca príjmového spektra, priznalo sa k tomu 16 % ľudí s nadpriemerným príjmom.vysvetlila Žáčková. Väčšina z nich peniaze odkladá bez konkrétneho cieľa a najčastejšie sa ich snaží zhodnotiť na sporiacom účte. Takmer traja z desiatich ich však nechávajú doma, bez možnosti zveľadenia našetrenej čiastky a s pomerne vysokým rizikom ich odcudzenia.Takmer tretina Slovákov sa priznala, že sa nad zhodnocovaním svojich prostriedkov príliš nezamýšľa a aj zvyšné peniaze si necháva na bežnom účte.TASR informovala Poštová banka.