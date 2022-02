Slováci už poznajú súpera v boji o štvrťfinále. Čechov čakajú na ZOH v Pekingu Švajčiari

Nemci sú na tom rovnako ako Slováci

Slovensko spoznalo súpera

Všetky tri zápasy vyhrali len Američania

13.2.2022 - Reprezentanti Slovenska zabojujú o postup do štvrťfinále hokejového turnaja na ZOH 2022 v Pekingu proti Nemcom.Rozhodli o tom záverečné dva súboje skupinovej fázy, v ktorých Američania zdolali Nemcov 3:2 a Kanaďania si poradili s domácimi Číňanmi 5:0.Nemeckí hokejisti získali v troch zápasoch základnej skupiny rovnako ako Slováci tri body za jedno víťazstvo nad Číňanmi (3:2). Nemci sú obhajcovia strieborných medailí zo ZOH 2018 v Pjongčangu.Priamy postup do štvrťfinále si ako víťazi troch základných skupín vybojovali Američania, Fíni a reprezentanti Ruského olympijského výboru, čiže Rusi. Ako najlepší tím z druhých miest sa do štvrťfinále dostali Švédi.Ďalších osem účastníkov olympijského hokejového turnaja mužov vytvorilo tabuľku podľa zisku bodov v základných skupinách. Na základe tohto poradia sa zrodili dvojice v tzv. kvalifikačných súbojoch o postup do štvrťfinále: Kanada - Čína, Dánsko - Lotyšsko, Česko - Švajčiarsko a Slovensko - Nemecko.Hrať sa bude v, presné začiatky zápasov zverejnia neskôr na základe rozhodnutia direktoriátu turnaja.Američania ako jediní vyhrali v základnej skupine všetky tri zápasy v riadnom hracom čase s 9 bodmi a so skóre 15:4. Fíni získali v skupinách 8 bodov, Rusi a Švédi po sedem.S nulou na konte bodov zostali okrem domácich Číňanov aj Lotyši, jeden bod získali Švajčiari. Slováci s troma bodmi skončili v spoločnej tabuľke tímov po základných skupinách na ôsmom mieste. Najlepšími strelcami turnaja sú po základných skupinách Slovák Juraj Slafkovský a Švéd Lucas Wallmark.