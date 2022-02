Tandrevoldová dokončila biatlonovú stíhačku len silou vôle, k jej kolapsu sa vyjadril aj lekár

Na pomoc jej bežali aj súperky

Do cieľa dorazila úplne vyčerpaná

Náročné podmienky v dejisku ZOH 2022

13.2.2022 - Biatlonové stíhacie preteky žien na 10 km na ZOH 2022 v Pekingu okrem zlatej radosti Marte Olsbuovej Röiselandovej sprevádzal ešte jeden nórsky minipríbeh. Tento zďaleka nebol taký radostný, ale mal rovnako dobrý koniec.Ingrid Landmark Tandrevoldová bola ešte kilometer pred koncom pretekov na treťom mieste a zdalo sa, že smeruje za bronzovou medailou. Zrazu však začali 25-ročnú rodáčku z Baerumu predbiehať súperky ako na bežiacom páse a sympatická Nórka nielen že nezískala medailu, ale do cieľa prišla úplne vyčerpaná na 14. mieste. Zdalo sa, že posledné stovky metrov absolvovala iba silou vôle.Na deviatich kilometroch bola Tandrevoldová ešte na treťom mieste, no potom prišlo povestné kladivo. Odtiaľ stratila minútu a pol na Tiril Eckhoffovú. Tandrevoldová sa prepadla cez cieľovú pásku na 14. miesto. Len pár centimetrov za cieľovou čiarou spadla na zem a bola odkázaná na pomoc členov svojho tímu, ale aj súperiek.Tandrevoldovej sa ponáhľala na pomoc Francúzka Julie Simonová ako aj víťazka pretekov Olsbuová Röiselandová. Z odborných kruhov prenikla informácia, že Tandrevoldová nebola na pokraji kolapsu prvýkrát a že mala v minulosti problémy s nepravidelnou srdcovou činnosťou."Srdce to nebolo, ale bola úplne vyčerpaná. Keď zistila, že už nemá šancu na medailu, takmer úplne zastavila a do cieľa prišla v pomalom tempe. V cieli bola zničená, smutná, ale celý čas pri vedomí. Ak sa dá dokopy a bude schopná trénovať, bude môcť pokračovať na tejto olympiáde v ďalších pretekoch. Ak by sa jej zdravotný stav neskôr zhoršil, budeme to zrejme musieť riešiť priamo v Číne," uviedol lekár nórskej reprezentácie Lars Kolsrud, cituje ho portál televízie NRK.Podľa niekdajšej skvelej nórskej biatlonistky Liv Grethe Skjelbreidovej jej krajanka doplatila na náročnosť pretekov. Vysoká nadmorská výška v kombinácii s veľkou zimou, snežením a vetrom sa podpísali pod nezvládnutie záverečnej časti pretekov u Tandrevoldovej."Nízky tlak v dejisku pretekov spôsobuje, že vzduch sa stáva ešte redším. Je úplne strašné, ako ju v závere vyplo, bola úplne vyprázdnená a bez energie," skonštatovala osemnásobná majsterka sveta Liv Grethe Skjelbreidová.