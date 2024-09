Slováci v Ču-chaji prehrali všetky tri stretnutia, z deviatich duelov triumfovali iba raz

Štvorhra bola úplne vyrovnaná

Ani v jednom dueli neboli favoriti

16.9.2024 (SITA.sk) - Slovenskí tenisti v skupinovej časti finálového turnaja Davisovho pohára z deviatich duelov získali iba jedno víťazstvo, keď v čínskom Ču-chaji v nedeľu Jozef Kovalík zdolal Alejandra Tabila. V zostávajúcich ôsmich stretnutiach ťahali Slováci za kratší koniec.Nemcom aj Američanom podľahli 0:3 na zápasy, Čiľanom 1:2. V nedeľu pritom vo štvorhre mali triumf na dosah, no nevyužili mečbal. V konečnom účtovaní C-skupiny obsadili poslednú 4. priečku a nekvalifikovali sa do novembrovej vyraďovačky v španielskej Málage."V nedeľu sme boli najbližšie k víťazstvu a veľmi to bolí, keď sa prehrá rozhodujúci zápas z mečbalu. Bohužiaľ sme to nedotiahli. Noro Gombos začal v úvodnej dvojhre výborne, prvý set bol dominantný. V druhom sete si začal menej pomáhať servisom. Garín sa potom dostal do laufu, vyšli mu dva gemy a až do konca zápasu bol na kurte lepší hráč. Jojo Kovalík mal proti Tabilovi blízko k víťazstvu už v druhom sete. Čiľan to otočil, no teší ma, že Joja to nezlomilo a vďaka dobrej a koncentrovanej hre zvíťazil. Štvorhra bola úplne vyrovnaná a mala veľmi vysokú úroveň, hralo sa rýchlo. Všetci výborne servovali, rozhodla jedna loptička. Chalani dali do toho všetko, čo bolo v ich silách, no nestačilo to," zhodnotil nehrajúci kapitán slovenského družstva Tibor Tóth podľa oficiálneho webu Slovenského tenisového zväzu V Ču-chaji boli podľa neho náročné podmienky a nebolo jednoduchá vyrovnať sa s nimi."Vedeli sme, že podmienky budú ťažké, no boli rovnaké pre všetkých. Chalani bojovali v každom zápase. Netreba zabúdať, že ani v jednom dueli sme neboli favoriti, súperi mali vo svojom strede rebríčkovo lepšie postavených hráčov. Škoda, že s výnimkou Nora toho v uplynulom období na turnajoch príliš neuhrali. Víťazstvá by im dodali viac sebavedomia," uzavrel Tóth.Vo februári 2025 by mali Slováci opäť bojovať o miestenku v skupinovej časti pre nasledujúcu sezónu. O tom, kto bude ich súperom, sa rozhodne neskôr.