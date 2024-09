LIGA MAJSTROV 2024 SA ZAČÍNA: Hlavná fáza odštartuje v Turíne a Berne

Základná fáza v novom formáte futbalovej Ligy majstrov sa začne v utorok zápasmi v Turíne a Berne. Juventus si o 18.45 h zmeria sily s PSV Eindhoven a Young Boys v rovnakom čase narazia na Aston Villu. Utorkový program doplnia neskôr ďalšie štyri zápasy s úvodným výkopom o 21.00 h, z ktorých púta najväčšiu pozornosť duel medzi AC Miláno a FC Liverpool. Nový formát najprestížnejšej futbalovej pohárovej súťaže čaká premiéra po šiestich rokoch príprav.





Počet účastníkov v Lige majstrov narástol oproti predošlým edíciám z 32 na 36. Kluby už nie sú rozdelené do ôsmich skupín a nehrajú základnú fázu systémom doma - vonku s troma súpermi. Namiesto toho dostal každý účastník osem oponentov pri žrebe so štyrmi výkonnostnými košmi. S každým súperom sa stretne len raz, pričom polovicu stretnutí odohrá na domácej pôde a polovicu vonku. Najlepších osem tímov z celkového hodnotenia postúpi priamo do osemfinále, ďalších šestnásť bude oň bojovať v play off. Podľa Európskej futbalovej únie (UEFA) budú tímy musieť nazbierať aspoň osem bodov, aby sa udržali medzi najlepšími 24 účastníkmi. Základná fáza sa končí tentokrát v januári namiesto decembra. Najvyššie nasadení boli traja šampióni z predošlých štyroch ročníkov Real Madrid, Manchester City a Bayern Mníchov. Na opačnom konci boli debutanti Girona a Brest, 41 rokov absentujúca Aston Villa, Bologna a Stuttgart. V tomto ročníku si vybojoval miestenku v hlavnej fáze premiérovo aj Slovan Bratislave, ktorý začne svoje pôsobenie v stredu na pôde Celticu Glasgow.UEFA navýšila balík prize money v novom ročníku na 2,5 miliardy eur, čo je 25-percentný nárast oproti uplynulej sezóne. Finále je na programe 31. mája v Mníchove a víťaz dostane viac než 160 miliónov eur. Každý účastník obdržal po 18,6 milióna a za každé víťazstvo v ligovej fáze si pripíše 2,1 milióna. Remíza vynesie obom tímom po 700.000 eur. Za celkový triumf v ligovej fáze dostane daný tím odmenu 9,9 milióna, posledný tím na 36. priečke obdrží 275.000 eur. Bonusy za postup do vyraďovacej fázy sa začínajú na 11 miliónoch.V úvodných dvoch zápasoch na seba narazia dané tímy prvýkrát v histórii, pričom tri z nich už majú titul z najprestížnejšej európskej súťaže. Juventus má na konte dva triumfy, Eindhoven jeden a Aston Villa vyhrala jedenkrát Európsky pohár majstrov, súťaž, ktorá predchádzala Lige majstrov. Prvý súboj v histórii zvedú aj Sporting Lisabon a OSC Lille. Domáci sú momentálne jediný nezdolaný tím v portugalskej lige a boli nasadení priamo do hlavnej súťaže. Lille muselo hrať dve predkolá a bolo blízko vypadnutia s Fenerbahce i Slaviou Praha. V Ligue 1 vyhralo naposledy 24. augusta.Milánske AC zavíta v novembri v rámci súťaže aj na Tehelné pole. Na úvod ho čaká Liverpool, ktorý zdolalo vo finále ročníka 2006/2007 a získalo svoj doposiaľ posledný titul v LM. Tento duel na Olympijskom štadióne v Aténach bol reprízou finále z roku 2005, v ktorom triumfoval Liverpool. AC má na konte celkovo sedem "ušatých" trofejí, čo z neho robí druhý najúspešnejší tím v histórii po Reale Madrid. Ten začne nadchádzajúci ročník v historickej premiére proti VfB Stuttgart s novou posilu Kylianom Mbappem. Francúzsky útočník nakoniec prestúpil do "bieleho baletu" z Paríža Saint-Germain po niekoľkých rokoch špekulácií. S Madridom bude mieriť na celkový triumf v Lige majstrov, ktorý bol doposiaľ pre jeho predošlý klub zakliaty napriek masívnym investíciám zo strany katarských majiteľov a hviezdnym posilám mužstva. Mbappeho doterajšie maximum v LM je finále s Parížom Saint-Germain v ročníku 2020, keď PSG podľahol 0:1 Bayernu Mníchov. Ten čaká v utorok duel s Dinamom Záhreb a bude chcieť predĺžiť 40-zápasovú sériu bez prehry v základnej fáze LM, ktorá trvá sedem rokov.

1. kolo ligovej fázy LM



utorok 17. septembra



18.45 Juventus Turín - PSV Eindhoven /rozhodujú: Hernandez - Naranjo, Sanchez (všetci Šp.)/



18.45 Young Boys Bern - Aston Villa /Kabakov - Margaritov, Valkov (všetci Bulh.)/



21.00 AC Miláno - FC Liverpool /Eskaas - Engan, Bashevkin (všetci Nór.)/



21.00 Bayern Mníchov - Dinamo Záhreb /Martinez Munuera - Barbero, Martinez (všetci Šp.)/



21.00 Real Madrid - VfB Stuttgart /Meler - Ersoy, Uyarcan (všetci Tur.)/



21.00 Sporting Lisabon - OSC Lille /Rumšas - Radiuš, Sužiedelis (všetci Lit.)/