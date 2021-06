Slováci v generálke na ME remizovali vo Viedni s domácimi Rakúšanmi

Slovenská futbalová reprezentácia v generálke na majstrovstvá Európy remizovala vo Viedni s domácim výberom Rakúska 0:0. Aj po nedeli tak platí, že zverenci trénera Štefana Tarkoviča v kalendárnom roku 2021 ešte neprehrali, v piatich dueloch dosiahli štyri remízy a jeden triumf. Slováci odohrali proti Rakúšanom piaty zápas a tretíkrát sa v týchto súbojoch zrodila remíza.



Prípravný medzištátny zápas vo futbale - Viedeň(Rak.) - nedeľa:

Rakúsko - Slovensko 0:0

ŽK: 48. Hubočan (SR), rozhodoval: Schnyder (Švaj.)

Zostava SR: Dúbravka - Pekarík, Šatka, Škriniar, Hubočan - Kucka (63. Hrošovský), Hromada (63. Greguš) - Haraslín (76. Koscelník), Duda (76. Bénes), Mak (63. Weiss) - Schranz (7. M. Ďuriš)





6.6.2021 (Webnoviny.sk) -Po tréningovom kempe v Rakúsku čaká v najbližších dňoch Slovákov presun do ruského Petrohradu, kde absolvujú prvé dve stretnutia na Eure. V pondelok 14. júna tam vyzvú Poliakov a o štyri dni neskôr aj Švédov. Účinkovanie v základnej E-skupine uzavrú zápasom proti Španielom, ktorého dejiskom bude Sevilla.Rakúšania boli počas väčšej časti nedeľňajšieho prípravného duelu aktívnejší, ale do šancí sa dostávali aj Slováci. Kouč Tarkovič musel už v 7. min nahradiť zraneného útočníka Ivana Schranza.V 27. min pálil Róbert Mak len do rakúskeho brankára Daniela Bachmanna, na opačnej strane potom Martin Dúbravka dobre zasiahol pri šanci Baumgartnera. Po zmene strán gólmanovi Dúbravkovi hneď dvakrát pomohla žrď jeho bránky pri pokusoch Floriana Grillitscha aj striedajúceho Marka Arnautovica.Keď v 74. min nepochodil v úniku Michal Ďuriš a v závere previedol Dúbravka výborné zákroky pri strelách Michaela Gregoritscha a Arnautovica, duel sa skončil bez gólov.