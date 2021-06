Ogier triumfoval po štvrtý raz na Sardínii a tretíkrát v aktuálnej sezóne

Francúz Sébastien Ogier sa dočkal 52. víťazstva v prestížnom seriáli majstrovstiev sveta v rely. Obhajca titulu a celkovo sedemnásobný majster sveta po štvrtý raz v kariére ovládol Rely Sardínie, keď o 46 sekúnd zdolal Brita Elfyna Evansa , ktorý rovnako ako Ogier jazdí na automobile Toyota Yaris.

Tretí skončil s mankom 1:05,2 min Belgičan Thierry Neuville na vozidle Hyundai i20. Ogier sa dočkal tretieho triumfu v aktuálnej sezóne.

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

6.6.2021 (Webnoviny.sk) -Smutným hrdinom na Sardínii bol Estónec Ott Tänak . Už počas soboty musel odstúpiť z priebežnej prvej priečky, keď trafil kameň a zničil časť auta. V tej chvíli mal 40-sekundový náskok pred Ogierom. To isté sa mu stalo pred dvoma týždňami v Portugalsku.Ogier vďaka víťazstvu na Sardínii zvýšil náskok na čele šampionátu WRC pred Evansom na 11 bodov. Tretí je s mankom 29 bodov Neuville. Rely Sardínie bola piatym podujatím aktuálnej sezóny šampionátu WRC, do konca ročníka nasleduje ešte sedem zastávok. Najbližšie sa karavána rely pretekárov zastaví v Keni na Safari rallye (24.- 27. 6.), ktorá sa do kalendára pretekov MS vracia po 19 rokoch.