Slováci v generálke na MS v hokeji do 20 rokov nedostali gól a využili tri zo štyroch presiloviek

Slafkovský s gólom aj asistenciou

Latkóczy odchytal dve tretiny

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.12.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenská reprezentácia hokejistov do 20 rokov úspešne zvládla generálku na nedeľňajší štart juniorského svetového šampionátu v Kanade. Zverenci trénera Ivana Feneša v kanadskom meste Red Deer zdolali rovesníkov z Nemecka hladko 4:0, pričom až tri presné zásahy zaznamenali v početnej výhode a na presný zásah využili tri zo štyroch presiloviek."Veľmi sme potrebovali tento zápas, dlho sme naň čakali. Síce sme vyhrali, no výkon potrebujeme zlepšiť, pretože nás čakajú súperi z inej hmotnostnej kategórie. Veľa výborných vecí, ktoré sme chceli v zápase vidieť, sa v ňom vyskytlo. Dobré boli výkony brankárov, rovnako ako mnohých hráčov na ľade. Aj preto nás čaká neľahké rozhodovanie o záverečnej nominácii. Popracovať ešte musíme na tvrdosti v osobných súbojoch a neustále pracovať na hernej disciplíne, aby sme neboli vylučovaní," zhodnotil tréner Feneš podľa oficiálneho webu Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH). Informáciu o zložení kádra pre MSJ plánuje kouč Feneš prezentovať v piatok.Iba 3,3 sekundy pred prvou sirénou otvoril skóre duelu Martin Chromiak a hneď po prestávke upravil Juraj Slafkovský na 2:0."Na začiatok to bol celkom dobrý výkon, hoci Nemci mali v úvode zopár prečíslení. Myslím však, že sme mali viac z hry. Ku koncu možno naše tempo upadalo, ale to sa dá jednoducho vylepšiť. S takýmto tímom a takými hráčmi bez debaty," komentoval SlafkovskýOkrem jedného gólu sa Slafkovský prezentoval aj asistenciou pri zásahu Filipa Mešára. Ten v 30. minúte zvýšil na 3:0 a bodku za duelom dal Oleksij Myklucha.Za najlepšieho slovenského hráča v tomto stretnutí vyhlásili brankára Šimona Latkóczyho, ktorý odchytal úvodných 40 minút a zaznamenal 13 úspešných zákrokov. Potom prenechal miesto Tomášovi Boľovi, ktorý tiež neinkasoval."Nemci mali v prvej tretine zopár prečíslení v rámci jednej pasáže, ale ustáli sme to. Musíme lepšie čistiť priestor pred bránkou. Pozitívne zasa bolo, že sme stáli pred tou súperovou, keď sme mali možnosť strieľať. Rovnako pozitívne vyzneli presilovky. Tie nám celkom išli," zhodnotil obranca Rayen Petrovický, ktorý sa asistenciou podieľal na druhom góle tímu SR.Svoje účinkovanie v B-skupine MSJ v meste Red Deer v kanadskej provincii Alberta začnú slovenskí hokejisti v nedeľu 26. decembra proti obhajcom titulu Američanom. Druhým súperom zverencov trénera Ivana Feneša budú o deň neskôr Švédi, po dni voľna príde v stredu 29. decembra súboj Slovákov proti Rusom a v záverečnom vystúpení narazia mladí slovenskí hokejisti na rovesníkov zo Švajčiarska (30.12.).