Peter Čerešňák už mal byť v KHL, ale našiel aj jedno pozitívum neuskutočneného prestupu

Oporou Plzne už šiesty rok

Jedno pozitívum neuskutočneného prestupu

25.12.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejový obranca Peter Čerešňák mal po dlhej dobe šancu opustiť najvyššiu českú súťaž a nazbierať skúsenosti v nadnárodnej KHL V Česku pôsobí už ôsmu sezónu, pričom už šiesty rok je oporou Plzne. V aktuálnom ročníku z 33 duelov nazbieral 29 bodov (5+24), všimli si ho predstavitelia Kazane. Ako informuje web hokej.cz, Čerešňákov prestup bol už dohodnutý, no vedenie Kazane v poslednom okamihu z dohody vycúvali."Počas decembrovej reprezentačnej pauzy sa mala dohoda dotiahnuť do konca. Už bolo všetko nachystané na prestup," opísal Čerešňák, ktorého rozhodnutie ruského klubu napokon nepotešilo. "Som sklamaný, ale nemohol som to ovplyvniť," pokračoval v rozhovore pre hokej.cz.S Plzňou má kontrakt do konca aktuálnej sezóny, o inej ponuke na zmenu klubu nevie. "Nechcem do toho rýpať, jednoducho to nevyšlo. Som v Plzni a uvidíme, čo bude ďalej," poznamenal trenčiansky rodák, ktorý reprezentoval Slovensko na MS v rokoch 2014 a 2017, zahral si aj na ZOH 2018 v Pjongčangu.Čerešňák je aktuálne najproduktívnejší obranca najvyššej českej hokejovej súťaže a najlepším nahrávačom celej ligy. Našiel však aj jedno pozitívum neuskutočneného prestupu - s priateľkou mohol na krátky čas odcestovať domov a osláviť Vianoce."Aspoň na dva dni idem domov. Darčeky máme a všetko je prichystané. To je pozitívum, pretože inak by som už bol v Kazani. Teraz si môžem užiť Vianoce s najbližšími," uazvrel Čerešňák.