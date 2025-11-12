|
Streda 12.11.2025
Denník - Správy
12. novembra 2025
Slováci v NHL nebodovali, Ovečkin strelil 901. gól v kariére
Ovečkinov spoluhráč Martin Fehérváry sa pobil a v zápase nebodoval.
Ruský hokejista Alexander Ovečkin strelil svoj 901. gól v profilige. Pridal aj asistenciu a Washington aj vďaka nemu zdolal Carolinu 4:1. Jeho spoluhráč Martin Fehérváry sa pobil a v zápase nebodoval. Bodovo naprázdno vyšli aj ďalší Slováci Dalibor Dvorský, Samuel Honzek a Juraj Slafkovský.
Capitals ukončili Caroline štvorzápasovú víťaznú sériu a z triumfu sa tešili po dvoch prehrách. Fehérváry odohral viac ako 17 minút a za bitku s Loganom Stankovenom inkasoval už v úvode sedem trestných minút. Do konca duelu však nazbieral dva plusové body a na konte mal aj jednu zblokovanú strelu. Štyridsaťročný Ovečkin pridal ku gólu aj jednu asistenciu a v uplynulých piatich dueloch má na konte päť kanadských bodov. Svoj 901. zásah v základnej časti dosiahol do prázdnej bránky 31 sekúnd pred koncom. „Myslím si, že sme odohrali celkom dobrý zápas. Prvá tretina bola excelentná, taká, ako v tejto hale potrebujete odštartovať. Musíte začať naplno,“ uviedol tréner Capitals Spencer Carbery.
Slovenský súboj ponúkol zápas St. Louis - Calgary. Domáci sa aj vďaka 38 zákrokom Jordana Binningtona tešili z víťazstva po góloch Dylana Holowaya, Matthewa Kessela a Nathana Walkera. Dvorský odohral za St. Louis 12:07 minút, mal jednu mínusku, dve strely na bránku a rozdal dva bodyčeky. Z 13 buly vyhral šesť a mal 46% úspešnosť. Jeho krajan Samuel Honzek strávil na ľade 11:23 minút a do štatistík si zapísal plusový bod a dve trestné minúty.
Hrdinom Blues bol práve Binnington, ktorý odohral 348. duel v ZČ a o jeden predbehol Mikea Liuta na čele historickej tabuľky St. Louis. „Od začiatku hádzali puky na bránku, ale to občas ako brankár potrebujete. Viedli sme 3:0, nebol plán inkasovať dva v závere druhej časti, ale dokázali sme sa opäť skoncentrovať a uspeli sme,“ povedal. Blues vyhrali už ôsmy zápas v sérii nad Calgary od sezóny 2023/24.
Juraj Slafkovský odohral 12 minút a 12 sekúnd a zaznamenal mínusový bod, jednu strelu na bránku a dva bodyčeky. Jeho Montreal prehral doma s Los Angeles 1:5. Domáci sa ujali vedenia v poslednej minúte prvej tretiny po góle Josha Andersona, no v ďalšom priebehu skórovali už len Kings, ktorí vyhrali štvrtý zápas na ihriskách súperov v sérii. V úvode druhej časti skórovali trikrát v priebehu štyroch minút a piatich sekúnd. „Je to zvláštne. Pred dvoma rokmi sa nám veľmi darilo vonku, vlani zase doma a teraz opäť na klziskách súperov,“ zamyslel sa center Quinton Byfield.
Pri jedinom góle domácich si pripísal už 75. asistenciu v stom zápase Lane Hutson a v historických štatistikách obrancov klubu sa na druhom mieste vyrovnal Sergejovi Zubovovi a Stefanovi Perssonovi. Viac vo svojej prvej stovke zápasov v základnej časti nazbieral iba Mark Howe (79 asistencií).
V dobrých výkonoch pokračuje Boston, ktorý zdolal doma Toronto 5:2, zaznamenal už siedmy triumf v sérii a posunul sa na štvrté miesto Východnej konferencie. Opäť ho potiahol český útočník David Pastrňák, ktorý strelil dva góly, pridal asistenciu a s 22 bodmi je deviaty v tabuľke produktivity NHL.
Dvadsaťdeväťročný krídleník strelil v zápase 400. a 401. gól v základnej časti a štvorstovku prekonal ako tretí český hokejista v histórii. Pred ním to dokázali iba Jaromír Jágrovi (766) a Patrik Eliáš (408). Pastrňák je zároveň šiesty hráč Bruins, ktorý pokoril túto métu po Johnnym Bucykovi (545), Philovi Espositovi (459), Patricovi Bergeronovi (427), Bradovi Marchandovi (422) a Rickovi Middletonovi (402). „Sú to legendy, obrovské mená, skvelí strelci a hráči a veľké osobnosti pre mesto. Je to niečo, čo naplno ocením až neskôr, možno až po konci kariéry,“ povedal pre nhl.com. „Pasta je skutočne špeciálny hráč. Všetci sme veľmi radi, že dosiahol tento míľnik,“ vyhlásil tréner Marco Sturm.
Toronto prehralo tretí duel po sebe a navyše prišlo o Austona Matthewsa, ktorý si v druhej tretine privodil zranenie v dolnej časti tela. Po prvej tretine skončil so zranením v hornej časti aj brankár Anthony Stolarz, ktorého nahradil Dennis Hildeby. Tréner Toronta Craig Berube po zápase nevedel povedať rozsah ich zranení.
Ottawa viedla doma nad Dallasom už po deviatich minútach 2:0, no nakoniec sa z triumfu netešila. Triumf Stars 3:2 po predĺžení režíroval Jason Robertson s gólom a dvoma asistenciami. Víťazný zásah dal v štvrtej minúte nadstavenia Roope Hintz. Pre Dallas to bola prvá výhra v Ottawe od 6. marca 2016. „Znamená to veľa. Už sme to naozaj chceli zlomiť,” vyhlásil Robertson.
Macklin Celebrini svojou druhou asistenciou v zápase pripravil víťazný gól v predĺžení Collinovi Grafovi a San Jose po triumfe v Minnesote 2:1 pp natiahlo víťaznú sériu už na štyri stretnutia. Sharks navyše natiahli bodovú sériu na sedem duelov. „Prvá tretina bola jedna z najhorších v sezóne, ale našli sme cestu a to je to najdôležitejšie. V minulých sezónach by sme pravdepodobne takýto zápas zahodili a brali by sme prehru. Ale s tým je už koniec, sme konkurencieschopní a chceme vyhrávať,” prízvukoval tréner San Jose Ryan Warsofsky.
V súboji o prvú priečku v Západnej konferencii uspelo domáce Colorado nad Anaheimom 4:1. Svoj náskok zvýšilo na štyri body, no Ducks odohrali o stretnutie menej. Líder kanadského bodovania aj listiny strelcov súťaže Nathan MacKinnon mal tri asistencie a svoju bodovú sériu natiahol už na desať zápasov (8+14), Scott Wedgewood predviedol 35 úspešných zákrokov. Colorado vyhralo štvrtý duel po sebe a Anaheimu ukončilo sedemzápasovú víťaznú sériu.
Svoj prvý gól v základnej časti NHL od 5. marca 2022 strelil Gabriel Landeskog. Tridsaťdvaročný švédsky útočník, ktorého trápili veľké zdravotné problémy s kolenom, dosiahol v 32. minúte víťazný zásah. „Je pekné, že to mám za sebou. Môj syn bude zajtra ráno šťastný, keď sa zobudí a dozvie sa tieto správy. Takže to bude fajn. Stále sa ma na to pýta. Ja som len hovoril: ´Nie, ešte nie´,“ povedal.
MacKinnon dosiahol v kariére jedenástu sériu zisku kanadských bodov, ktorá trvá dlhšie ako desať zápasov, čím v historických štatistikách Avalanche/Quebec Nordiques prekonal Joea Sakica aj Petra Šťastného (obaja 10). Jediný gól hostí strelil Leo Carlsson. Bol to jeho stý bod v základnej časti (43+57) vo veku 20 rokov a 320 days a stal sa tak najmladším s touto métou v histórii Ducks, keď prekonal Paula Kariyu (21 rokov, 109 dní).
Columbus zvíťazil v Seattli 2:1 po predĺžení a nájazdoch a ukončil štvorzápasovú sériu prehier. Víťazný gól strelil vo štvrtej sérii Charlie Coyle. Šnúru troch prehier ukončili aj hráči Winnipegu, ktorí vyhrali vo Vancouveri 5:3 aj vďaka trojbodovému obrancovi Joshovi Morrisseymu (1+2). „Po tých prehrách chceli všetci zabrať a myslím si, že všetci pozdvihli svoje výkony,“ uviedol pre nhl.com. V domácom drese nazbieral tri asistencie líder Quinn Hughes.
sumáre:
Boston Bruins - Toronto Maple Leafs 5:3 (3:1, 1:1, 1:1)
Góly: 5. Zacha (Pastrňák, McAvoy), 10. H. Lindholm (Lohrei, Eyssimont), 18. Steeves (H. Lindholm), 21. Pastrňák (Geekie, McAvoy), 50. Pastrňák (Kastelic, Jeannot) - 7. Lorentz, 39. McMann (Domi, Rielly), 44. Ekman-Larsson (Robertson, Nylander). Brankári: Swayman - Stolarz (21. Hildeby), strely na bránku: 31:32.
Montreal Canadiens - Los Angeles Kings 1:5 (1:0, 0:3, 0:2)
Góly: 20. Anderson (Hutson, Evans) - 22. Edmundson (Clarke, Kopitar), 25. Byfield (Edmundson, Kempe), 26. Fiala (Laferriere, Byfield), 52. Armia, 56. Foegele (Danault). Brankári: Montembeault - Kuemper, strely na bránku: 22:26.
Ottawa Senators - Dallas Stars 2:3 pp (2:0, 0:1, 0:1 - 0:1)
Góly: 1. Batherson (Sanderson), 9. Jensen (Amadio, Giroux) - 37. Rantanen (Robertson), 48. Robertson (Rantanen, Heiskanen), 64. Hintz (Robertson, Heiskanen). Brankári: Ullmark - Oettinger, strely na bránku: 28:35.
Carolina Hurricanes - Washington Capitals 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)
Góly: 34. Ehlers (Blake, Gostisbehere) - 6. Duhaime (Frank, Dowd), 26. Strome (Ovečkin, Carlson), 46. Chychrun (Leonard, Carlson), 60. Ovečkin (Beauvillier). Brankári: Andersen (55. Kočetkov) - Thompson, strely na bránku: 31:28.
St. Louis Blues - Calgary Flames 3:2 (2:0, 1:2, 0:0)
Góly: 11. Holloway (Faulk, Suter), 14. Kessel (Sundqvist), 28. Walker (Toropčenko, Sundqvist) - 35. Coronato (Pachal), 35. Andersson (Backlund), Brankári: Binnington - Wolf, strely na bránku: 31:40.
Minnesota Wild - San Jose Sharks 1:2 pp (0:0, 1:0, 0:1 - 0:1)
Góly: 26. Boldy (Zuccarello, Buium) - 52. Smith (Celebrini, Toffoli), 63. Graf (Celebrini, Dickinson). Brankári: Gustavsson - Askarov, strely na bránku: 29:18.
Colorado Avalanche - Anaheim Ducks 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)
Góly: 1. Lehkonen (MacKinnon, Makar), 32. Landeskog (Ničuškin, Malinski), 48. Nečas (Lehkonen, MacKinnon), 58. Kelly (MacKinnon, Nelson) - 19. Carlsson (Trouba, Terry). Brankári: Wedgewood - Dostál, strely na bránku: 36:36.
Vancouver Canucks - Winnipeg Jets 3:5 (2:3, 0:0, 1:2)
Góly: 11. Sherwood (Hughes), 12. DeBrusk (Hughes, Pettersson), 59. Boeser (Pettersson, Hughes) - 5. Toews (Morrissey, Perfetti), 15. Morrissey, 15. Niederreiter (Lowry, Iafallo), 41. Vilardi (Connor, Morrissey), 60. Iafallo (Niederreiter, Stanley). Brankári: Demko - Hellebuyck, strely na bránku: 33:30
Seattle Kraken - Columbus Blue Jackets 1:2 pp a sn (1:0, 0:1, 0:0 - 0:0, 0:1)
Góly: 17. Winterton (Meyers, Oleksiak) - 39. Fantilli (Marčenko, Monahan), rozh. nájazd: Coyle. Brankári: Murray - Greaves, strely na bránku: 23:34
Slováci v akcii:
Martin Fehérváry (Washington) 17:11 0 0 0 +2 1 7
Juraj Slafkovský (Montreal) 12:12 0 0 0 -1 1 0
Dalibor Dvorský (St. Louis) 12:07 0 0 0 -1 2 0
Samuel Honzek (Calgary) 11:23 0 0 0 +1 0 2
/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/
