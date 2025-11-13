Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 13.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Stanislav
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

13. novembra 2025

NHL: Nemec je najmladší bek s hetrikom a gólom v predĺžení: Rozprávka


Tagy: Šimon Nemec

Troma gólmi rozhodol o triumfe New Jersey na ľade Chicaga 4:3, keď v extra čase vyšperkoval svoj doteraz najpamätnejší duel v kariére parádnou strelou do horného rohu bránky.



Zdieľať
NHL: Nemec je najmladší bek s hetrikom a gólom v predĺžení: Rozprávka

 

Slovenský hokejista Šimon Nemec sa v noci na štvrtok stal najmladším obrancom v histórii NHL, ktorý svoj hetrik zavŕšil víťazným gólom v predĺžení. Troma gólmi rozhodol o triumfe New Jersey na ľade Chicaga 4:3, keď v extra čase vyšperkoval svoj doteraz najpamätnejší duel v kariére parádnou strelou do horného rohu bránky.


„Bol to rozprávkový večer, na ktorý nikdy nezabudnem,“ povedal po stretnutí zámorským médiám Nemec, ktorý mal v NHL doteraz na konte v 103 zápasoch celkovo šesť gólov a proti Chicagu pridal hneď tri ďalšie. Je iba tretí obranca v histórii Devils s trojgólovým zápisom v jednom stretnutí. Štyrmi gólmi už teraz prekonal svoje sezónne maximum v kariére, tri dal v ročníku 2023/2024. „Pravdepodobne to je môj prvý hetrik v celej kariére. Vždy som chcel strieľať viac, ale nikdy som nebol nejaký extra strelec, takže som šťastný. V uplynulých zápasoch som chcel pomôcť tímu trochu viac aj v ofenzíve a dnes mi to vyšlo,“ povedal.

Nemec sa vo veku 21 rokov, osem mesiacov a 28 dní postaral o nový rekord profiligy, v NHL ešte nedal hetrik s gólom v predĺžení mladší obranca ako je on. Prekonal doterajší zápis Jakoba Chychruna z apríla 2021, ktorému sa to vtedy v drese Arizony podarilo vo veku 23 rokov a štyri dni. Nemec je celkovo deviaty obranca v histórii NHL s hetrikom skompletizovaným v nadstavenom čase a napodobnil tak svojho krajana Ľubomíra Višňovského, ktorému sa to podarilo 4. marca 2011 v drese Anaheimu do siete Dallasu. Ďalšími boli Cam Fowler, Hampus Lindholm, Sheldon Souray, Eric Desjardins, Doug Grossman a Dave Babych. Zo slovenských obrancov dal hetrik okrem Nemca a Višňovského v NHL už iba Zdeno Chára.

V Chicagu to bol Nemcov večer a vyhlásili ho za prvú hviezdu stretnutia. Ako dvojka draftu 2022 doteraz nikdy nestrelil v NHL viac ako jeden gól. Po štvrtku má v prebiehajúcej sezóne bilanciu 17 duelov, v ktorých zaznamenal štyri presné zásahy a osem asistencií. Proti Chicagu odohral 26:20 minút a okrem hetriku si do štatistík pripísal aj štyri plusové body, päť striel na bránku a jednu zablokovanú strelu. Svoj prvý gól strelil pätnásť sekúnd pred koncom druhej tretiny, keď odpovedal na zásah Connora Bedarda z úvodného dejstva a vyrovnal na 1:1. New Jersey získalo puk vo svojom pásme, Nemec ho prihral do stredného Nicovi Hischierovi, ten ho potiahol do útočného a vrátil späť na hokejku slovenského reprezentanta. Pred Nemcom sa otvoril priestor, medzi kruhmi si puk prehodil na bekhend a Spencera Knighta prekonal strelou k ľavej žrdi. Pri druhom sa presadil po rýchlom brejku a krížnej prihrávke na ľavú stranu bránkoviska od Stefana Noesena a v predĺžení zužitkoval presný pas od brankára Jacoba Markströma na modrú čiaru a z ľavého kruhu trafil ponad Knightovu lapačku.

Pri absencii zranených obrancov Dougieho Hamiltona a Bretta Pesceho dostal Nemec od trénera Sheldona Keefea výrazne vyššiu minutáž a dôveru začal splácať. Strelecky sa raz presadil už v prechádzajúcom súboji proti Islanders a teraz gólovo explodoval. Predtým nestrelil gól v 15 dueloch od začiatku sezóny. „Dougie je zranený, takže niekto musí strieľať góly,“ smial sa po zápase Nemec v živom vysielaní stanice TNT, kde ho pochválil aj expert Wayne Gretzky. Komentátori sa rozplývali najmä nad jeho rozhodujúcim zásahom, keď mu brankár Markström adresoval dlhý presný pas a slovenský zadák v úniku rozhodol: „Budem mu musieť zaplatiť nejakú večeru. Tá jeho prihrávka bola neskutočná. Videl som, že domáci striedajú všetkých troch hráčov, tak som si počkal na modrej a parádne mi to prihral,“ povedal Nemec.



Slovenského spoluhráča švédsky gólman pochválil. „Dnes to bol jeho večer. Odohral skvelý zápas a zavŕšiť ho hetrikom v predĺžení je naozaj úžasné,“ vyhlásil Markström. Kouč Keefe pre oficiálnu stránku NHL na jeho adresu s úsmevom dodal: „Ukázal dnes útočníkom, ako sa to má robiť. Pri všetkých troch góloch bol v pozíciách útočníka a skvele to zakončil. Skvelé, že si také pozície dokázal nájsť a využiť ich. Pred zápasom sme riešili, aby boli naši obrancovia aktívnejší a viac sa zapájali do podpory útoku. Zjavne dával dobrý pozor. V mnohých ohľadoch si myslím, že to bol náš najlepší zápas v tejto sezóne. Okrem gólov sme domácim veľa šancí nedovolili a vytvorili sme si veľa vlastných. Získať dva body je dobrý pocit a chlapci boli odmenení. Myslím si, že sme dnes hrali naozaj, naozaj dobre.“


Tagy: Šimon Nemec
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Slováci v NHL nebodovali, Ovečkin strelil 901. gól v kariére

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 