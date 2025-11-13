|
Štvrtok 13.11.2025
13. novembra 2025
NHL: Nemec je najmladší bek s hetrikom a gólom v predĺžení: Rozprávka
Troma gólmi rozhodol o triumfe New Jersey na ľade Chicaga 4:3, keď v extra čase vyšperkoval svoj doteraz najpamätnejší duel v kariére parádnou strelou do horného rohu bránky.
Zdieľať
Slovenský hokejista Šimon Nemec sa v noci na štvrtok stal najmladším obrancom v histórii NHL, ktorý svoj hetrik zavŕšil víťazným gólom v predĺžení. Troma gólmi rozhodol o triumfe New Jersey na ľade Chicaga 4:3, keď v extra čase vyšperkoval svoj doteraz najpamätnejší duel v kariére parádnou strelou do horného rohu bránky.
„Bol to rozprávkový večer, na ktorý nikdy nezabudnem,“ povedal po stretnutí zámorským médiám Nemec, ktorý mal v NHL doteraz na konte v 103 zápasoch celkovo šesť gólov a proti Chicagu pridal hneď tri ďalšie. Je iba tretí obranca v histórii Devils s trojgólovým zápisom v jednom stretnutí. Štyrmi gólmi už teraz prekonal svoje sezónne maximum v kariére, tri dal v ročníku 2023/2024. „Pravdepodobne to je môj prvý hetrik v celej kariére. Vždy som chcel strieľať viac, ale nikdy som nebol nejaký extra strelec, takže som šťastný. V uplynulých zápasoch som chcel pomôcť tímu trochu viac aj v ofenzíve a dnes mi to vyšlo,“ povedal.
Nemec sa vo veku 21 rokov, osem mesiacov a 28 dní postaral o nový rekord profiligy, v NHL ešte nedal hetrik s gólom v predĺžení mladší obranca ako je on. Prekonal doterajší zápis Jakoba Chychruna z apríla 2021, ktorému sa to vtedy v drese Arizony podarilo vo veku 23 rokov a štyri dni. Nemec je celkovo deviaty obranca v histórii NHL s hetrikom skompletizovaným v nadstavenom čase a napodobnil tak svojho krajana Ľubomíra Višňovského, ktorému sa to podarilo 4. marca 2011 v drese Anaheimu do siete Dallasu. Ďalšími boli Cam Fowler, Hampus Lindholm, Sheldon Souray, Eric Desjardins, Doug Grossman a Dave Babych. Zo slovenských obrancov dal hetrik okrem Nemca a Višňovského v NHL už iba Zdeno Chára.
V Chicagu to bol Nemcov večer a vyhlásili ho za prvú hviezdu stretnutia. Ako dvojka draftu 2022 doteraz nikdy nestrelil v NHL viac ako jeden gól. Po štvrtku má v prebiehajúcej sezóne bilanciu 17 duelov, v ktorých zaznamenal štyri presné zásahy a osem asistencií. Proti Chicagu odohral 26:20 minút a okrem hetriku si do štatistík pripísal aj štyri plusové body, päť striel na bránku a jednu zablokovanú strelu. Svoj prvý gól strelil pätnásť sekúnd pred koncom druhej tretiny, keď odpovedal na zásah Connora Bedarda z úvodného dejstva a vyrovnal na 1:1. New Jersey získalo puk vo svojom pásme, Nemec ho prihral do stredného Nicovi Hischierovi, ten ho potiahol do útočného a vrátil späť na hokejku slovenského reprezentanta. Pred Nemcom sa otvoril priestor, medzi kruhmi si puk prehodil na bekhend a Spencera Knighta prekonal strelou k ľavej žrdi. Pri druhom sa presadil po rýchlom brejku a krížnej prihrávke na ľavú stranu bránkoviska od Stefana Noesena a v predĺžení zužitkoval presný pas od brankára Jacoba Markströma na modrú čiaru a z ľavého kruhu trafil ponad Knightovu lapačku.
Pri absencii zranených obrancov Dougieho Hamiltona a Bretta Pesceho dostal Nemec od trénera Sheldona Keefea výrazne vyššiu minutáž a dôveru začal splácať. Strelecky sa raz presadil už v prechádzajúcom súboji proti Islanders a teraz gólovo explodoval. Predtým nestrelil gól v 15 dueloch od začiatku sezóny. „Dougie je zranený, takže niekto musí strieľať góly,“ smial sa po zápase Nemec v živom vysielaní stanice TNT, kde ho pochválil aj expert Wayne Gretzky. Komentátori sa rozplývali najmä nad jeho rozhodujúcim zásahom, keď mu brankár Markström adresoval dlhý presný pas a slovenský zadák v úniku rozhodol: „Budem mu musieť zaplatiť nejakú večeru. Tá jeho prihrávka bola neskutočná. Videl som, že domáci striedajú všetkých troch hráčov, tak som si počkal na modrej a parádne mi to prihral,“ povedal Nemec.
Slovenského spoluhráča švédsky gólman pochválil. „Dnes to bol jeho večer. Odohral skvelý zápas a zavŕšiť ho hetrikom v predĺžení je naozaj úžasné,“ vyhlásil Markström. Kouč Keefe pre oficiálnu stránku NHL na jeho adresu s úsmevom dodal: „Ukázal dnes útočníkom, ako sa to má robiť. Pri všetkých troch góloch bol v pozíciách útočníka a skvele to zakončil. Skvelé, že si také pozície dokázal nájsť a využiť ich. Pred zápasom sme riešili, aby boli naši obrancovia aktívnejší a viac sa zapájali do podpory útoku. Zjavne dával dobrý pozor. V mnohých ohľadoch si myslím, že to bol náš najlepší zápas v tejto sezóne. Okrem gólov sme domácim veľa šancí nedovolili a vytvorili sme si veľa vlastných. Získať dva body je dobrý pocit a chlapci boli odmenení. Myslím si, že sme dnes hrali naozaj, naozaj dobre.“
