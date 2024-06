Slováci v príprave na ME vo futbale zdolali výber San Marína 4:0, víťazný gól strelil debutant Rigo (video)

Výborný vstup do duelu

Piaty triumf Slovákov

Prípravný medzištátny duel výberov mužov - Wiener Neustadt (Rak.):





Slovensko - San Maríno 4:0 (3:0)

Góly: 8. Rigo, 10. Suslov, 36. Haraslín, 58. Strelec, ŽK: 78. Contadini, 87. Palazzi (obaja San Maríno), rozhodoval: Weinberger (Rak.), 452 divákov

Zostavy:

Slovensko: Rodák - Pekarík (46. Obert), Gyömbér (77. D. Ďuriš), Škriniar, De Marco - Rigo (68. Hollý), Hrošovský, Bénes - Suslov (60. Tupta), Strelec (59. Polievka), Haraslín (46. L. Sauer)

San Maríno: Colombo - Fabbri (25. D'Addario), Cevoli, Rossi, Tosi (85. Vitaioli) - A. Golinucci (62. Battistini), E. Golinucci (62. Mularoni) - Berardi (62. Pancotti), Contadini - Sensoli - Nanni (85. Palazzi)





5.6.2024 (SITA.sk) - Slovenskí futbaloví reprezentanti v súlade s očakávaniami zvládli stredajší prípravný medzištátny duel, v rakúskom meste Wiener Neustadt zdolali výber San Marína 4:0.Pre zverencov trénera Francesca Calzonu to bol predposledný zápas pred majstrovstvami Európy, generálku absolvujú v nedeľu 9. júna v Trnave proti reprezentácii Walesu. Ešte predtým kouč Calzona oznámi nomináciu na Euro.Vstup do duelu mali Slováci výborný, po desiatich minútach totiž mali náskok dvoch gólov. Skóre zápasu otvoril v 8. minúte debutant Tomáš Rigo a o dve minúty neskôr na neho gólovo nadviazal Tomáš Suslov. Ešte Pred prestávkou pridal tretí presný zásah Lukáš Haraslín, ktorý ďalšie dve lopty poslal do konštrukcie súperovej bránky.Po zmene strán už výber SR netlačil na „futbalového trpaslíka" tak, ako v úvodnej štyridsaťpäťminútovke. Konečnú podobu výsledku Dávid Strelec po necelej hodine hry. Oživenie hry slovenskej reprezentácie nepriniesli striedania, hráči z lavičky toho smerom dopredu veľa neukázali.Futbalisti San Marína, ktorí sú v rebríčku Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) na poslednej 210. priečke, v celom stretnutí nevyslali na brankára Marek Rodáka ani jeden strelecký pokus. Slováci na štyri góly premenili 12 striel na bránku.„Som veľmi rád, že som si pripísal prvý štart a dal aj gól, pocity sú skvelé. Som rád, že mi to takto vyšlo. Chceli sme hlavne držať loptu, aby behal súper, to sa nám aj darilo, Snažili sme sa hrať kolmo vpred a nie po stranách," povedal autor víťazného gólu Tomáš Rigo prenose televízie RTVS Šport.Lukáš Haraslín poznamenal: „Dôležité bolo, aby sme si vyskúšali to, čo sme cvičili na tréningu. A obišli bez zranenia. Ešte nás čaká Wales a potom Euro."V piatom vzájomnom súboji sa zrodil piaty triumf Slovákov, v minulosti slovenskí futbalisti triumfovali zdolali tohto súpera štyrikrát v kvalifikačných stretnutiach pred viac ako dekádou.