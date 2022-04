Slováci v príprave pred MS v hokeji porazili v Drážďanoch Nemcov, rozhodli už v prvej tretine

Ivan strelil premiérový gól

Slováci inkasovali v presilovke





Prípravný medzištátny zápas - Drážďany:

Nemecko - Slovensko 1:3 (0:3, 1:0, 0:0)

Góly: 22. Ehl - 5. M. Valach (Okuliar, Faško-Rudáš), 13. Liška (Krištof, Lantoši), 13. Ivan (Minárik, Grman)

Vylúčení: 3:2 na 2 min, presilovky: 0:0, oslabenia: 1:0.

Zostavy:

Nemecko: Pantkowski - Huttl, Moser, Bender, Munzenberger, Huss, Rögl, Karrer, Zimmermann - Fischbuch, Jentzsch, Loibl - Eder, Blank, Karachun - Braun, Soramies, Höfflin - Fleischer, Leonhardt, Ehl

Slovensko: Tomek - Čerešňák, Rosandič, Bučko, Jánošík, Grman, Ivan, Romančík, Koch - Lantoši, Krištof, Liška - Pospíšil, Tamáši, Lunter - Regenda, Kollár, Minárik - Faško-Rudáš, Valach, Okuliar





29.4.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenská hokejová reprezentácia v piatok dosiahla druhé víťazstvo v záverečnej časti príprave na májové majstrovstvá sveta vo Fínsku.Zverenci trénera Craiga Ramsayho v nemeckých Drážďanoch zdolali domácich Nemcov 3:1 a v 66. vzájomnom súboji zaznamenali 37. triumf.Slováci strelili všetky tri góly v prvej tretine a Nemcov zdolali v piatom z ostatných šiestich stretnutí. Odveta je na programe na rovnako mieste v sobotu o 17.00 h.Slováci boli od úvodu stretnutia lepší a presadili sa aj pred súperovou bránkou. Otvárací gól duelu a svoj prvý v piatom reprezentačnom zápase strelil v piatej minúte Marek Valach, ktorý dorazil za nemeckého gólmana Mirka Pantkowského strelu Olivera Okuliara.Domáci brankár predviedol neistý zákrok aj v 13. minúte po zakončení Michala Krištofa - puk mu prešiel pomedzi betóny a Adam Liška ho pohotovo poslal do bránky. Jeho ôsmy gól v 41. dueli v drese Slovenska znamenal vedenie 2:0.Rozhodcovia síce ešte skúmali na videozázname kontakt Roberta Lantošiho s Pantkowským, ale gól po porade uznali.O 54 sekúnd neskôr bol náskok slovenského výberu už trojgólový, presnou strelou z ľavého kruhu do hornej časti bránky sa prezentoval Michal Ivan. Bol to jeho premiérový presný zásah v 11. zápase v reprezentácii.Na prelome prvej a druhej tretiny hrali Slováci presilovku, v nej však inkasovali jediný gól v zápase, Matej Tomek po šanci domácich nemal puk v moci a kým prišiel hvizd rozhodcu, Alexander Ehl ho stihol dostať do slovenskej bránky.Nemci po strelenom góle ožili a v druhej tretine boli aktívnejší. Tomek mal veľa práce, ale podržal svoj tím. V tretej dvadsaťminútovke síce skóroval aj Okuliar, no jeho zásah rozhodcovia neuznali pre hru s vysokou hokejkou.Za najlepších hráčov duelu vyhlásili slovenského kapitána Petra Čerešňáka a z domácich hráčov Tobiasa Edera.Po troch aprílových prípravných zápasoch majú Slováci bilanciu dva triumfy a jedna prehra. Po spomenutej sobotňajšej odvete v Drážďanoch ešte slovenský tím absolvuje pred MS dva zápasy, v Žiline si v úvode mája zmeria sily s výbermi Francúzska a Nórska. Svetový šampionát vo Fínsku je naplánovaný na 13. až 29. mája.