Slovan je krok od titulu, Nitra má nôž na krku

Hokejistov Slovana Bratislava delí už iba jedno víťazstvo od zisku rekordného deviateho extraligového titulu. V piatok zvládli v domácom prostredí piaty finálový duel s Nitrou a po víťazstve 3:1 majú možnosť už v nedeľu na ľade súpera ukončiť sériu i celú sezónu.



Víťaz základnej časti viedol po góloch Andrewa Yogana a Adama Lukošika 2:0, nevykoľajil ho ani korigujúci zásah Branislava Mezeia tesne pred druhou prestávkou. V tretej časti upravil na konečných 3:1 v presilovke Brant Harris. Nitrania sa k záverečnému tlaku ani nedostali, v 56. minúte ich snahu zmaril obranca Martin Vitaloš, ktorý fauloval kolenom Williama Rapuzziho a dostal trest na 5 min + DKZ. "V druhej tretine sa nám podarilo zápas prelomiť na našu stranu, to bolo kľúčové. V tretej tretine už bola hra rozbitá, stále sa pozeralo nejaké video. Záver ovplyvnila päťminútová presilovka. Som rád, že sme zápas zvládli. Hrali sme proti dobrému súperovi, jeho brankár niečo pochytal, sme radi za tú druhú tretinu. Ideme do Nitry, séria je stále otvorená," hodnotil asistent trénera Slovana Ján Lipiansky.

Na snímke zľava Adrián Holešinský (Nitra) a brankár Anthony Peters (Slovan) počas piateho zápasu finále Kaufland play off Tipos extraligy HC Slovan Bratislava - HK Nitra v Bratislave v piatok 29. apríla 2022.

Foto: TASR - Jakub Kotian

"Belasí" mali v piatkovom zápase herne navrch, na strely vyhrali jasne 38:20. Vo finálovej sérii tretíkrát vedú a už v nedeľu môžu pod Zoborom spustiť majstrovské oslavy. Zatiaľ však ani jeden tím nedokázal vo finále triumfovať v dvoch zápasoch za sebou. "Ako sa séria blíži ku koncu, veľa vecí, ktoré doteraz platili, už platiť nemusí. Ani prvý strelený gól nemusí nič znamenať. Samozrejme, v Nitre nás čaká búrlivé prostredie. Budeme sa snažiť využiť to, že súper už nebude môcť prehrať," tvrdí Lipiansky.Nitrania v doterajších troch finálových stretnutiach v Bratislave utrpeli druhú prehru. Proti Slovanu však tvrdo bojovali až do konca. "Musím chalanov pochváliť za zodpovedný výkon. Prvá tretina bola vyrovnaná, aj na šance, aj na strely. Slovan nám dal v druhej tretine časti dva góly, čím sa dostal na koňa. Dali sme kontaktný gól, trochu sme sa nadýchli, ale domáci nám umnou hrou už nepustili do väčšej šance. Mali sme nejaké strely, nastrelili sme tyčku, ale inak sme si už nevypracovali nič vážne. V závere nám už chýbala šťava, aby sme to otočili," priznal na pozápasovej tlačovej konferencii asistent trénera Nitry Dušan Milo, ktorý sa vyjadril aj k zákroku Vitaloša v závere: "Myslím si, že to nebolo úmyselné. Išiel proti telu, protihráč sa mu šikovne vyhol, už sa nestihol uhnúť. Žiaľ, dostal päť minút plus DKZ, s tým sa už nedalo nič robiť."V šiestom dueli bude mať Nitra nôž na krku, iba výhra ju udrží v hre o titul. V domácej hale sa bude snažiť nadviazať na výkon zo štvrtého zápasu, v ktorom zdolala súpera 4:1. "Musíme pokračovať v tej hre, akú sme predviedli v stredu. Dôležité bude, aby sme dali čo najskôr prvý gól, ale ani to nebude zárukou, že vyhráme," myslí si Milo. Nitrania aj vo štvrťfinále s Popradom prehrávali 2:3 na zápasy, no dokázali sériu otočiť a postúpiť. Teraz sú rovnako zahnaní do kúta: "Uvidíme, či to bude pre nás výhoda. Verím, že to uchopíme za správny koniec a že vyžmýkame zo seba posledné sily, ktoré nám zostali."