Slováci v štafete na 400 metrov nepostúpili do finále ME, najrýchlejšie však bežal Dömötör (video)

Skončili predposlední

Rekord z Košíc stále neprekonaný

19.8.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenské kvarteto v zložení Miroslav Marček , Patrik Dömötör, Martin Kučera Šimon Bujna nepostúpilo do finále mužských štafiet na 4x400 m na majstrovstvách Európy v atletike v nemeckom Mníchove.Slováci v piatkovom druhom rozbehu finišovali výkonom 3:06,98 min na poslednej 8. priečke, na postup bol potrebný čas aspoň 3:02,60 min. Z prvého rozbehu postúpili Španieli, Holanďania, domáci Nemci a Belgičania, z druhého Česi, Francúzi, Briti a Taliani. O medaily bude uvedené okteto tímov bojovať v sobotu 20.8. o 21.15 h.V celkovom účtovaní obsadili Slováci 15. pozíciu a za nimi skončili len Švajčiari, ktorí neprišli do cieľa. Slovenskú štafetu viedol na prvom úseku Marček a odovzdával ju na ôsmom mieste, Dömötör na druhom úseku posunul slovenský tím na priebežný 5. stupienok. Kučera odovzdával štafetu na 7. poste Bujnovi, pred ktorého sa dostal Turek Ismail Nezir.Muži SR sa na ME predstavili v štafete na 4x400 m premiérovo. V piatok napokon nebežal Oliver Murcko, po prekonaní ochorenia COVID-19 sa totiž ešte necíti v poriadku.V minulosti slovenské kvarteto štartovalo v tejto disciplíne na OH v Sydney (Radoslav Holúbek, Marcel Lopuchovský, Marián Vanderka, Štefan Balošák) a na nedávnych halových MS v srbskom Belehrade (Šimon Bujna, Patrik Dömötör, Matej Baluch, Miroslav Marček).Rekordom SR zostáva aj po piatku čas 3:05,72 min, ktorý štvorica Dömötör, Kučera, Murcko, Bujna dosiahla v druhej polovici mája 2022 v Košiciach.