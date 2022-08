Dávid Hancko končí v Sparte Praha a mieri do Holandska, oblečie si dres tímu Feyenoord Rotterdam

Do Sparty prišiel z Fiorentiny

Náhrada za argentínskeho beka

19.8.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský futbalový obranca Dávid Hancko predsa len opustí českú Spartu Praha a zamieri do holandského Feyenoordu Rotterdam Ako informuje portál iDnes.cz, oba kluby sa už na prestupe dvadsaťštyriročného rodáka z Prievidze dohodli a v piatok absolvoval lekársku prehliadku u nového zamestnávateľa.Feyenoord údajne zaplatí za Hancka viac ako 8 miliónov eur a ďalšie 2 milióny eur môže pražský klub získať vo forme bonusov. Tie sa odvíjajú od počtu odohraných zápasov a prípadných úspechov v Holandsku.Hancko prišiel do Sparty Praha v lete 2019 z talianskej Fiorentiny, z hosťovania sa neskôr stal trvalý prestup a zmluvu s českým klubom má platnú až do leta 2024.V sezóne 2022/2023 odohral slovenský reprezentant plnú minutáž vo všetkých piatich zápasoch. Dokáže nastupovať v strede defenzívnej formácie i na jej ľavom okraji.Podľa webu ruik.cz s odvolaním sa na FeyenoordReport by mal Hancko nahradiť v zostave holandského klubu argentínskeho beka Marcosa Senesiho.Dvadsaťpäťročný rodák z Concordie pôsobí vo Feyenoorde od roku 2019, no údajne má namierené do anglickej Premier League k nováčikovi z Bournemouthu.