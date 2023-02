Slováci v súboji I. svetovej skupiny Davisovho pohára vyzvú Grékov so svetovou trojkou Stefanosom Tsitsipasom

Slovenský tím bol nasadený

Očakávajú búrlivú atmosféru

9.2.2023 (SITA.sk) - Slovenskí tenisti sa v septembri predstavia v Grécku v súboji I. svetovej skupiny Davisovho pohára mužských výberov.Slovenskí hráči pod vedením kapitána Tibora Tótha budú hrať v Grécku o to, aby vo februári 2024 mali šancu v play-off bojovať o premiérovú účasť na záverečnom turnaji DP. Súčasťou gréckeho tímu je aj trojka svetového rebríčka ATP singlistov Stefanos Tsitsipas Slováci pred štvrtkovým žrebom figurovali medzi nasadenými tímami, nemohli teda dostať Nemcov, Kazachov či Belgičanov. Medzi nenasadenými výbermi boli okrem Grékov aj tenisti z Bosny a Hercegoviny, Portugalska, Izraela či Dánska."Gréci sú vonku silní súperi. Majú vo svojom strede skvelého singlistu Tsitsipasa, ktorý hráva aj štvorhry. Budeme sa musieť na tento zápas veľmi dobre pripraviť. Škoda, že nenastúpime doma, ale veľa rokov sme hrali pred našimi fanúšikmi, takže sa to dalo čakať. Dúfam, že všetci naši hráči budú zdraví a že nastúpime v najsilnejšom zložení. V posledných zápasoch sa nám nevyhli choroby a zranenia. Verím, že v Grécku budú všetci k dispozícii v plnej sile," povedal Tóth podľa oficiálneho webu Slovenského tenisového zväzu (STZ) Grécki tenisti počas minulého týždňa doma zdolali Ekvádorčanov. "V Aténach padol rekord v návštevnosti, zápasy sledovalo až 12 400 divákov. Aj to svedčí o tom, že počas septembrového stretnutia môžeme očakávať búrlivú atmosféru," doplnil Tóth. Duel proti Grékom absolvujú slovenskí hráči v polovici septembra.Slováci počas uplynulého víkendu bojovali v holandskom Groningene s domácimi hráčmi v play-off DP, prehrali však hladko 0:4 a nepostúpili do skupinovej časti.