Slovenskí hokejisti ťahajú s Nemcami negatívnu sériu, svojmu súperovi podľahli v príprave aj na košickom ľade

Rozhodlo sa v tretej tretine

Piata prehra zo siedmych zápasov



Prípravný medzištátny zápas



Košice



Slovensko - Nemecko 1:3 (0:0, 1:1, 0:2) - doplnkové sam. nájazdy: 1:1

Góly: 35. Čacho (Kollár, Ivan) - 27. Schinko (Sennhenn), 42. Eder (Wohlgemuth, Rossmy), 48. Krauss (Leonhardt, Fleischer)

Vylúčení: 3:6 na 2 min, navyše: 60. Eder (Nem.) 5+DKZ za faul kolenom, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, rozhodovali: M. Korba, Štefik - Bogdaň, Durmis (všetci SR), 7532 divákov



Zostavy:

SLOVENSKO: Rabčan - Mudrák, Ivan, Bučko, Golian, Grman, Funtek, Ligas, Romaňák - Faško-Rudáš, Kollár, Jedlička - Fominych, Baláž, Jendek - Lukošik, Roman, Sýkora - Marcinek, Čacho, Hrehorčák

NEMECKO: Bugl (29. Tiefensse) - Zimmermann, Szuber, Zitterbart, Mik, Wirt, Ugbekile, Pilu, Sennhenn - Jentzsch, Wohlgemuth, Schinko - Eder, Blank, Ehl - Soramies, Samanski, Rossmy - Fleischer, Leonhardt, Krauss



9.2.2023 (SITA.sk) - Slovenskej hokejovej reprezentácie výsledkovo nevyšiel ani druhý z dvoch februárových prípravných duelov proti Nemcom.Zverenci trénera Craiga Ramsayho totiž po stredajšej prehre v Michalovciach 2:3 po samostatných nájazdoch podľahli rovnakému súperovi aj vo štvrtok v Košiciach 1:3.Slováci s Nemcami prehrali už štvrtý duel bez prerušenia, okrem dvoch februárových im podľahli aj v novembri na Nemeckom pohári v Krefelde aj na MS 2022 vo Fínsku. Jediný gól slovenského výberu v štvrtkovom súboji dosiahol Viliam Čacho "Rozhodla tretia tretina, keď sme inkasovali v úvode tretej tretiny po chybe v oslabení a potom trochu prestali hrať. Bol to lepší zápas ako včera. V stredu sme boli slabší pri napádaní a prepadávali sme, to sme vo štvrtok zlepšili. Bolo tam veľa šancí, ale nedali sme góly a preto sme prehrali. Toto je mladý kolektív a má sa čo učiť. Musíme však zlepšiť efektivitu," zhodnotil asistent trénera Andrej Podkonický v prenose RTVS Šport.Slovenskí seniorskí reprezentanti v sezóne 2022/2023 absolvovali siedmy duel a pripísali si piatu prehru. V novembri trikrát prehrali na Nemeckom pohári v Krefelde, v decembri si v Bratislave poradili s Nórmi aj Lotyšmi.V 71. vzájomnom stretnutí sa zrodila 32. prehra Slovákov, ktorí s týmto súperom dosiahli aj jednu remízu a 38 víťazstiev. Národný tím SR v Košiciach prehral s Nemcami aj v máji 2019 počas svetového šampionátu.Prvá tretina v Košiciach priniesla dobrý hokej so šancami na oboch stranách, gól však nepadol. V úvode však vo vlastnom oslabení pohrozil Joshua Samanski, no brankár Eugen Rabčan, debutant v národnom tíme, ho vychytal. Na opačnej strane nepochodili napríklad Martin Faško-Rudáš či Viliam Čacho.V druhej časti najprv neuspel Dominik Jendek a skóre duel tak v 27. minúte otvoril Luis Schinko. O vyrovnanie sa usilovali Adam Sýkora či Adam Lukošik, vyšlo to však až v 35. minúte Čachovi v početnej výhode o dvoch korčuliarov.Sekundu pred druhou sirénou predviedol ďalší skvelý zákrok Rabčan, ktorý však v 42. minúte nestačil na presilovkový pokus Tobiasa Edera a v 48. minúte inkasoval aj z hokejky Philippa Kraussa.Kouč Ramsay viac ako dve minúty pred koncom tretej tretiny siahol k hre bez brankára, počas ktorej Slováci aj s dávkou šťastia neinkasovali, hrali k tomu aj presilovky o jedného aj o dvoch korčuliarov, skóre však už nezmenilo.