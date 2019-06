Slováci vlani bez receptu kupovali najmä lieky na respiračný systém

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 26. júna (TASR) – Slováci si vlani bez receptu najčastejšie kupovali lieky na respiračný systém, tráviaci trakt a metabolizmus. Vyplýva to zo štatistík Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI).Lekárnici predali najviac balení lieku Paralen 500 s 24 tabletami proti bolesti, chrípke, horúčke a nachladnutiu (takmer 2,3 milióna balení). Druhým najžiadanejším bol sprej do nosa Muconasal plus (viac ako 1 milión balení).Viac ako 772.000 ľudí si bez predpisu v lekárni vybralo individuálny prípravok do 0,33 eur. Štvrté miesto obsadil liek zmierňujúci bolesť a zápal Ibalgin (696.400 balení), piate liek znižujúci horúčku Acylpyrín (678.900 balení), šieste sprej do nosa Olynth s obsahom kyseliny hyalurónovej (665.900 balení) a siedme liek na zvýšenie potreby vápnika Calcium Chloratum (594.100 balení).Ôsmym najpredávanejším liekom bol Dorithricin s 20 pastilkami na bolesti hrdla (583.900 kusov), deviatym sprej do nosa Olynth (455.700 balení) a desiatym nápoj Theraflu na prechladnutie a chrípku (400.200 balení).Lekárnici predali minulý rok celkovo 40,4 milióna balení liekov bez receptu v sume 197 miliónov eur, čo je medziročný nárast o 8,3 percenta.