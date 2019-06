Francúzsko zápasí s vlnou horúčav

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 26. júna (TASR) - Na dvoch tretinách územia Francúzska — v 65 departementoch — platí v stredu druhý (oranžový) stupeň varovania pred vysokými teplotami.Podľa spravodajského portálu France Info teploty by v stredu počas dňa na niektorých miestach mohli dosiahnuť od 35 do 40 stupňov Celzia a noci budú tropické s teplotami od 19 do 25 stupňov Celzia.Francúzske rozhlasové a televízne stanice periodicky zverejňujú oznamy o zdravotných rizikách horúčav. Objavujú sa aj na obrazovkách v mestskej doprave i na pouličných elektronických oznamovacích tabuliach.Kým opozícia kritizuje vládu, že s varovaniami pred horúčavami preháňa, ministerka zdravotníctva Agnes Buzynová túto mobilizáciu bráni.uviedla.Dodala, že svojim kolegom vo vláde odporučí, aby dočasne nenosili kravatu. Uznala výhody klimatizácie na pracovisku či doma, ale upozornila, že aj ona sa spotrebou elektriny podieľa na otepľovaní Zeme.vyhlásila.Osobitne apelovala na rodičov, aby dbali o zdravie svojich detí v horúčavách.Školy a materské školy v niektorých obciach budú kvôli vlne horúčav zavreté. Z tohto dôvodu vláda rozhodla, že koncoročné testy na prvom stupni stredných škôl, ktoré sa mali konať tento štvrtok a piatok, sa v pevninskom Francúzsku budú konať až začiatkom budúceho týždňa.Ministerka tiež obyvateľov Francúzska vyzvala, aby v prípade potreby poskytli pomoc aj bezdomovcom. Niektoré mestá aj v tejto súvislosti zriadili miestnosti, kde sa ľudia môžu schladiť.Z dôvodu vysokej miery znečistenia ovzdušia a vysokej hladiny ozónu platia v stredu v Paríži a metropolitnej oblasti obmedzenia pre autá s benzínovými motormi vyrobenými do roku 2005 a vozidlá jazdiace na dieselové palivo a vyrobené do roku 2010. parížska primátorka Anne Hidalgová vo svojom komuniké oznámila, že v oblasti Ile-de-France počas týchto dní platia v MHD zvýhodnené ceny lístkov.Rovnaké obmedzenia v doprave sú aj v meste Lyon a jeho okolí.Horúčavy s takouto intenzitou sú pre jún netypické a táto vlna oživila vo Francúzsku spomienky na podobné teploty v auguste 2003, ktorá vo Francúzsku spôsobila smrť 15.000 ľudí, najmä starších osôb a malých detí.