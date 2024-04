Slováci vlani prestávkovali vyše 1,3 miliardy eur, najviac míňajú v internetových kasínach

Odvod do štátneho rozpočtu

Obce majú silné nástroje

Pochybenia pri VZN

2.4.2024 (SITA.sk) - Slováci za minulý rok uzatvorili stávky vo výške 21,36 miliardy eur, na výhrach im bolo vyplatených 20,4 miliardy eur a celkovo minuli na hazard 1,32 miliardy eur. Informoval o tom Úrad pre reguláciu hazardných hier (ÚRHH). Dominantné postavenie na trhu z pohľadu stávok, výhier a výťažku majú internetové kasína . Za nimi nasledujú kamenné herne a obľúbený segment medzi Slovákmi, kurzové stávky.„Ako relevantný ukazovateľ „prestávkovania“ je potrebné brať do úvahy údaj GGR (tzv. Gross Gaming Revenue), ako rozdiel medzi stávkami a výhrami označovaný v právnej terminológii ako výťažok," uviedol generálny riaditeľ úradu Martin Bohoš.Ako dodal, odvod do štátneho rozpočtu z hazardných hier za rok 2023 bol na úrovni viac ako 301 miliónov eur, čo predstavuje medziročný nárast o viac ako 50 miliónov eur.Z pohľadu výšky odvodu do štátneho rozpočtu vedie segment internetových kasín s odvodom viac ako 93 miliónov eur, za ním nasledujú kurzové stávky, vďaka ktorým pritieklo do štátneho rozpočtu 80,48 milióna eur a trojicu uzatvárajú kamenné herne, ktoré odviedli odvody formou paušálneho odvodu vo výške 61,9 milióna eur.V rámci internetových hier je zaujímavým faktom, že Slováci pri kurzových stávkach preferujú tipovanie online, ktoré je na úrovni 90 %. Naopak, čo sa týka číselných lotérií, Slováci uprednostňujú pri tejto forme tipovania návštevu kamenných zberní, pričom online stávkovanie v tomto segmente tvorí iba 14 %.Podľa aktuálnej legislatívy majú obce veľmi silné nástroje, ktorými vedia regulovať hazard na svojom území, ide predovšetkým o takzvané zákazové všeobecné záväzné nariadenia , ktorými vedia zakázať umiestňovanie herní a kasín na území svojej obce a obmedzujúce všeobecné záväzné nariadenia, prostredníctvom ktorých vedia regulovať napríklad umiestnenie herní v blízkosti škôl či školských zariadení.Z dôvodu zákazových všeobecne záväzných nariadení miest a obcí pritom úrad predpokladá, že v roku 2025 klesne odvod z kamenných herní a kasín do štátneho rozpočtu o 22 %.Generálny riaditeľ úradu zároveň upozornil, že obce a mestá nevenujú dostatočnú pozornosť agende hazardných hier, preto prichádza k rôznym pochybeniam v procese vydávania všeobecne záväzných nariadení.Nedodržanie 5-dňovej zákonnej lehoty na splnenie oznamovacej povinnosti zo strany miest a obcí voči Úradu pre reguláciu hazardných hier má napríklad za následok, že na takto vydané všeobecne záväzné nariadenie úrad v rámci licenčného konania neprihliada.„Z pohľadu regulátora potrebujeme otvorene hovoriť o riziku spojenom so zákazom legálneho hazardu, ktorý vytvára podmienky pre vznik nelegálnych herní," zdôraznil na záver Bohoš.