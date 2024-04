TECHAGRO, SILVA REGINA a BIOMASA spoločne na brnianskom výstavisku

2.4.2024 (SITA.sk) - Od 7. do 11. apríla 2024 sa v Brne uskutočnia poľnohospodárske a lesnícke veľtrhy. Ich kľúčovou súčasťou je veľtrh TECHAGRO, ktorý je významnou prehliadkou poľnohospodárskej techniky a technológií pre rastlinnú výrobu. Veľtrh SILVA REGINA je tradične rozdelený na lesnícku a poľovnícku časť a veľtrh BIOMASA sa zameria na energetické využitie dreva.Na výstavnej ploche sa návštevníci stretnú so všetkým, čo súvisí s rastlinnou výrobou, pričom vystavovatelia sú prihlásení vo všetkých hlavných oblastiach veľtrhu. Nájdete tu poľnohospodársku a komunálnu techniku, dopravné a manipulačné zariadenia. Prezentujú sa tu aj trendy v poľnohospodárstve - digitálne technológie, inteligentné poľnohospodárstvo alebo využívanie navigačných systémov.Súčasťou tohtoročného veľtrhu TECHAGRO je aj projekt Smart Farm, ktorý predstaví najnovšie trendy v oblasti presného poľnohospodárstva.Na veľtrhu SILVA REGINA nájdu návštevníci väčšinu dovozcov a výrobcov lesnej techniky pôsobiacich na českom a slovenskom trhu. Medzi vystavovateľmi sú aj univerzity a inštitúcie súvisiace s lesníctvom. Poľovnícka časť veľtrhu SILVA REGINA je tradične najmä predajná, základom ponúkaného sortimentu sú poľovnícke potreby, oblečenie, obuv a všetko pre outdoorové aktivity. Sprievodný program bude mať podobu vystúpení na pódiu, ako aj stálych výstav. Jednou z najobľúbenejších častí veľtrhu sú výstavy trofejí a preparátov.Výstavisko v Brne je otvorené denne od 9.00 do 18.00 h a vo štvrtok do 16.00 h. Najvýhodnejšie vstupenky pre individuálnych návštevníkov si môžete zakúpiť na webovej stránke veľtrhu. Organizované skupiny majú zvýhodnené podmienky vstupu a 11. apríla môžu výstavisko navštíviť dokonca zadarmo.Informačný servis