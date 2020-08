Slováci vlani založili viac firiem, ale vložili do nich menej majetku. Prichádza ochladenie trhu?

Ekonomike sa darilo

2.8.2020 (Webnoviny.sk) - Aj napriek tomu, že v minulom roku Slováci medziročne založili viac firiem, základný kapitál, ktorý doň vložili, bol výrazne menší. Vyplýva to z analýzy dát poradenskej spoločnosti Bisnode Na našom trhu tak vlani podnikatelia založili spoločnosti s ručením obmedzeným a akciové spoločnosti, ktorých majetok je vo výške celkovo viac ako 355 mil. eur."Je to výrazne menej ako vložili podnikatelia do svojho nového biznisu rok predtým, a to aj napriek faktu, že ekonomike sa stále dobre darilo," uvádza analytička Bisnode Petra Štěpánová V roku 2019 založili podnikatelia na Slovensku 21 443 spoločností, z toho 21 262 eseročiek a 181 akciových spoločností. Výška ich základného kapitálu tvorila sumu 355 077 639 eur."Počet firiem sa od roku 2018 zvýšil, keď medziročne podnikatelia založili na Slovensku o 1 516 spoločností viac, no s nižšímo 12,8 mil. eur. Z dát ďalej vyplýva, že vzniklo menej veľkých akciových spoločností, ktoré sa zväčša zakladajú s rádovo vyšším imaním, minimálne v sume 25-tisíc eur. Naopak, veľký nárast v počte firiem zapríčinil zvyšujúci sa počet spoločností s ručením obmedzeným. V ich prípade je základný kapitál nižší, minimálne vo výške 5-tisíc eur, a to môže súvisieť aj s celkovým poklesom," zdôvodňuje Štěpánová.Analýza Bisnode zároveň môže naznačovať postupné náznaky ochladzovania trhu. "Vidieť to na dátach zo začiatku tohto roka, keď sa vplyvom šírenia pandémie koronavírusu vznik nových spoločností takmer úplne zastavil," dodala Štěpánová.