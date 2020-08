Trom osvetovým strediskám v Prešovskom kraji hrozí likvidácia, zatiaľ však pokračujú

Rusínsky folklór

2.8.2020 (Webnoviny.sk) - Kultúrne organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja (PSK) ponúkajú počas letných mesiacov mnohé umelecké a historické expozície, vernisáže, workshopy, prednášky, tvorivé dielne, festivaly, detské tábory či besedy.Platí to aj pre program, ktorý si pre svojich návštevníkov pripravili osvetové strediská na Šariši a Hornom Zemplíne ako aj prešovské divadlá.Trom osvetovým strediskám v pôsobnosti krajskej samosprávy hrozila ich likvidácia a presun pod nového právneho nástupcu, napokon sa ale na júnovom zastupiteľstve krajskí poslanci týmto návrhom nezaoberali a nateraz tieto inštitúcie pokračujú ako samostatné subjekty.Ako agentúru SITA informovala Ivana Ondriová z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu PSK, dedinské zvyky a rusínsky folklór tak v lete prináša obyvateľom Svidníckeho regiónu Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku.To si počas leta pripravilo tiež denné tvorivé dielne a výstavu obrazov. August sa tu bude niesť v znamení výstavy fotografií Š. Vilčíka a september festivalom Rusínov a ľudovej kultúry.Pre verejnosť je v astronomickom pracovisku Roztoky pripravené letné večerné pozorovanie oblohy.Prázdninové tvorivé dielne s charakterom denného tábora aj v tomto roku otvára Hornošarišské osvetové stredisko Bardejov.Koncom augusta pripravuje majstrovstvá Slovenska doma vyrobených detských kár a začiatkom septembra Fajný festival či Dožinkové slávnosti.Letnú školu fotografie môže verejnosť počas prázdnin absolvovať v Hornozemplínskom osvetovom stredisku Vranov n./Topľou.Na prelome prázdninových mesiacov sa koná plenér amatérskych výtvarníkov v okolí hradu Čičva a koncom augusta Hornozemplínske folklórne slávnosti.Župné divadlá v mesiacoch júl a august pauzujú, no už 4. septembra štartuje Divadlo Jonáša Záborského v Prešove s prvou premiérou inscenácie Ťapákovci, na ktorú nadväzuje ďalšou odloženou premiérou rozprávky Medovníkový domček, ale aj derniérou muzikálu Nikola Šuhaj.K skúšaniu sa preto herci divadla vrátia netradične už začiatkom augusta. Divadlo Alexandra Duchnoviča Prešov je v septembri na medzinárodnom divadelnom festivale v Čechách, no pripraví aj premiéru novej hry Detektor lži, ktorú v premiére uvedenie 18. septembra.Členovia Poddukelského umeleckého súboru (PUĽS) sú od začiatku júna znovu v skúškovom nasadení, aby ešte túto sezónu stihli verejnosti priniesť nový umelecký program k 65. výročiu svojho založenia. Jeho premiéru plánujú na prvú polovicu decembra.Okrem toho spolupracujú aj na príprave nového muzikálu Divadla Jonáša Záborského v Prešove Jesus Christ Superstar, ktorý má premiéru naplánovanú na 13. novembra.