Ilustračná snímka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. januára (TASR) - Slováci vyhľadávajú pomoc v domácnostiach stále častejšie. To využívajú najmä tí, ktorí si chcú zarobiť popri zamestnaní, štúdiu či deťoch. Portál Domelia.sk, ktorý je v portfóliu spoločnosti Profesia, spája dopyt s ponukou v oblasti pomoci v domácnosti, starostlivosti o deti a seniorov.Rok 2018 priniesol nové rekordy. Slováci nielenže pomoc využívajú, ale stúpa tiež záujem o privyrobenie si takýmto spôsobom. Prácu riešiť v zamestnaní a doma oddychovať - štatistiky portálu ukazujú, že takýto štýl života uznáva čoraz viac Slovákov.Na portáli Domelia môžu záujemcovia o pomoc buď napísať inzerát, alebo priamo reagovať na profil človeka, ktorý žiadanú službu ponúka. Napriek tomu, že druhá možnosť býva omnoho častejšia, výrazný nárast vidieť aj v počte inzerátov. V roku 2018 napísalo inzerát 1225 ľudí, ktorí hľadali pomoc v domácnosti. Oproti roku 2015 je to približne 5-násobné číslo.informovala Nikola Richterová z Profesie.Takmer rovnaký vývoj vidieť aj pri profiloch ľudí, ktorí ponúkajú pomoc v domácnostiach. V roku 2018 vzniklo na Domelii vyše 4700 takýchto profilov. Oproti obdobiu pred tromi rokmi je to nárast o 124 %.Výrazne stúpli za tri roky tiež počty nových profilov v ďalších dvoch kategóriách. V roku 2018 si vytvorilo nový profil presne 1300 doučovateľov. V tomto prípade ide najmä o dobrý spôsob na zlepšenie svojho príjmu pre učiteľov či študentov.Oproti roku 2015 stúpol tiež počet ľudí, ktorí ponúkajú starostlivosť o seniorov. V nedávno ukončenom roku si na portáli vytvorilo nový profil 1558 opatrovateľov. To znamená, že ide o takmer dvojnásobné číslo, ako to bolo v roku 2015. Práve pri starostlivosti o seniorov však na Slovensku stúpa dopyt rýchlejšie ako ponuka pomoci. V roku 2018 napísali domácnosti 504 inzerátov, v ktorých vyhľadávali takýto druh pomoci. Oproti roku 2015 je to pritom takmer desaťnásobok.