Slováci výrazne nepocítili ekonomické dopady koronavírusu. Prieskum ukázal, čoho sa obávajú

8.5.2020 (Webnoviny.sk) - Viac ľudí sa obáva sociálnych a ekonomických dopadov pandémie ochorenia COVID-19 ako samotného koronavírusu. Vyplýva to z prieskumu agentúry Polis Slovakia pre televíziu JOJ. Na otázku "Čoho sa vy osobne viac obávate – samotného koronavírusu alebo sociálnych a ekonomických dopadov spôsobených pandémiou" odpovedalo 69,4 percenta ľudí, že sa viac boja sociálnych a ekonomických dopadov pandémie ako koronavírusu (21 percent).Prieskum vykonala agentúra Polis Slovakia na vzorke 1 015 respondentov formou telefonického dopytovania.Finančnú pomoc by potrebovalo 21,6 percenta respondentov a 73,6 percenta pomoc nepotrebuje. O nikom, kto dostal finančnú pomoc od vlády pre koronakrízu, nevie 98,7 percenta opýtaných.Na to, či respondenti pocítili negatívne finančné účinky pandémie, odpovedalo áno 41,1 percenta opýtaných, naopak, 58,1 nepocítilo finančné problémy.