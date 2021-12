Slováci výrazne pociťujú infláciu na svojich príjmoch, proti znehodnoteniu úspor sa bránime len nedostatočne

Slováci sú infláciou menej znepokojení ako Česi

Drvivá väčšina Slovákov bude mať kvôli inflácii nižší reálny príjem

Slováci výrazne viac veria kryptomenám

O prieskume

O brokerovi CapitalPanda

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.12.2021 (Webnoviny.sk) -, za problém pre svoje rodinné financie ho považuje aj ďalších 28 percent. Dve tretiny obyvateľov (64 %) je voči budúcemu vývoju skeptická a očakáva, že inflácia v budúcom roku ešte porastie.: napríklad tretina si ukladá úspory na sporiaci účet s úrokom blízkym nule a vyše 13 percent využíva investičné životné poistenie, ktoré kvôli vysokým poplatkom prináša len minimálne zhodnotenie.Zaujímavosťou je, že Slováci sú infláciou menej znepokojení ako Česi. Kým inflácia sa výrazne alebo skôr výrazne dotýka 60 percent Slovákov, v Čechách je to takmer 65 percent. A to napriek tomu, že viac Slovákov ako Čechov (64 vs. 61 %) očakáva zvýšenie inflácie v budúcom roku. Pritom inflácia presiahla v oboch štátoch hranicu 5 percent.Osem z desiatich Slovákov očakáva, že mu inflácia v budúcom roku zníži príjem. Takmer 34 % síce počíta s nárastom platu, avšak v menšej miere ako inflácia. 38 % Slovákov by sa výplatná páska nemala meniť, čiže príjem sa im zníži o celú výšku inflácie a ďalších takmer deväť percent očakáva pokles príjmu. V očakávanom vývoji platov sú na tom Česi aj Slováci veľmi podobne."Zlou správou je, že Slováci sa napriek výrazným obavám z inflácie prakticky nechystajú svoje úspory ochrániť pred znehodnotením,", a dodal: "Tridsať percent Slovákov sa proti inflácii nijako nezabezpečuje a ďalších 31 percent na túto otázku nevedelo odpovedať. To znamená, že takmer dvom tretinám Slovákov vysoká inflácia tento aj budúci rok bude ujedať z úspor." Okrem toho sú Slováci, ktorí chcú svoje úspory ochrániť, stále pomerne konzervatívni pri investovaní svojich voľných finančných prostriedkov. "Až 34 % ukladá svoje peniaze na sporiace účty a vyše 13 percent využíva investičné životné poistenie. Dobrou správou však je, že v porovnaní s obyvateľmi Čiech a Moravy výrazne posilnilo investovanie do podielových fondov. Do nich plánuje investovať takmer 29 % Slovákov, ale len 20 percent Čechov. Ešte výraznejší rozdiel je v investovaní do akcií, do ktorých vkladá svoje úspory takmer 18 % Slovákov, čo je dvakrát viac ako v prípade Čechov."Zaujímavosťou je, že Slováci výrazne viac veria kryptomenám ako Česi. Svoje úspory do nich investuje 11,4 percenta Slovákov, na porovnanie 5,9 percentami Čechov.Naopak, v čom sa od našich západných susedov takmer nelíšime, je investovanie do tradičných aktív ako sú nehnuteľnosti a zlato, ktoré sa považujú za stabilné. Slováci 16,9 % svojich úspor vkladajú do investičných nehnuteľností a 9 % do zlata. Na porovnanie, Česi investujú 15 % svojich úspor do nehnuteľností a 11 % do zlata. Naopak, štátne dlhopisy ľudí nelákajú a sú na okraji záujmu v Čechách (investujú do nich 4 % respondentov) aj na Slovensku (2,3 %).Prieskum realizovala prieskumná agentúra Ipsos úvodom novembra 2021 na Slovensku na vzorke 315 respondentov, resp. v Čechách na rovnako početnej vzorke 315 respondentov. CapitalPanda je broker a registrovaná obchodná značka cyperskej investičnej spoločnosti BCM Begin Capital Markets CY Ltd., ktorá podniká na základe licencie č. 274/15 a pod dohľadom Cyperskej komisie pre burzy a cenné papiere (CySEC).Informačný servis