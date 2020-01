Slováci začali svoje účinkovanie na ME vo vodnom póle prehrou o 11 gólov

Majstrovstvá Európy vo vodnom póle - muži



Budapešť (Maď.) - utorok:



A-skupina

Slovensko - Čierna Hora 4:15 (2:1, 0:6, 1:4, 1:4)

Góly SR: Kolárik, Marek Tkáč, Maroš Tkáč, Zaťovič, rozhodovali: Berišvili (Gruz.) a Dervieux (Fr.)



Zostava SR: Hoferica, Kozmér - Čaraj, Zaťovič, Furman, Mitruk, Molnár, Maroš Tkáč, Marek Tkáč, Bielik, Kováčik, Kolárik, Baláž



14.1.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenskí vodnopóloví reprezentanti vstúpili prehrou do turnaja majstrovstiev Európy v maďarskej Budapešti. V utorňajšom súboji A-skupiny podľahli hráčom Čiernej Hory 4:15.Zverenci hlavného trénera Petra Nižného mali dobrý vstup do zápasu, keď po úvodnej štvrtine viedli 2:1 najmä zásluhou šiestich úspešných zákrokov brankára Tomáša Hofericu. Kľúčové bolo druhé dejstvo. V ňom favorizovaní Čiernohorci skórovali šesťkrát, odskočili na 2:7 z pohľadu SR a postupne zvyšovali svoj náskok. Slovenskí hráči sa naopak trápili v útoku, v zostávajúcom priebehu duelu strelili iba dva góly a prehrali 4:15.Slováci odohrajú v A-skupine ešte dva zápasy. Vo štvrtok 16. januára o 10.00 h nastúpia proti Nemcom, v sobotu 18. januára o 16.00 h ich čaká konfrontácia s Chorvátmi. Zo štvorčlennej skupiny postúpi víťaz priamo do štvrťfinále, tímy na druhej a tretej priečke poputujú do osemfinále a štvrté družstvo bude bojovať o konečné 13. až 16. miesto.