Slováci začínajú uprednostňovať online pôžičky pred návštevou pobočky

Ilustračné foto.Foto: TASR/AP Ilustračné foto.Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. septembra (TASR) - Deväť z desiatich Slovákov už má osobnú skúsenosť s niektorou hotovostnou pôžičkou. Klasické vybavovanie pôžičky v kamennej pobočke banky ide postupne do úzadia na úkor požičiavania si peňazí online. Kým možnosť dohodnúť si pôžičku na pobočke je dôležitá pre zhruba 50 % ľudí, príležitosť vybaviť to online je podstatná až pre vyše 80 % opýtaných. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Home Credit.Podľa jeho výsledkov, keď si Slováci naposledy brali pôžičku, najdôležitejšou informáciou pre nich bolo, koľko celkovo zaplatia a či peniaze dostanú bez poplatku za ich poskytnutie. Veľkú dôležitosť pripisovali aj parametrom týkajúcich sa výšky mesačnej splátky, úrokovej sadzby, ako aj otázkam predčasného splatenia úveru.Väčšina Slovákov si už v minulosti požičala nejaké peniaze, napríklad na rekonštrukciu nehnuteľnosti, kúpu auta, drahšieho elektrospotrebiča, nábytku, počítača či športových potrieb. Prieskum ukázal, že prakticky len jeden z desiatich dospelých ľudí na Slovensku nemá osobnú skúsenosť s nejakou hotovostnou pôžičkou.komentoval výsledky prieskumu Miroslav Zborovský zo spoločnosti Home Credit.Svoju skúsenosť s poslednou hotovostnou pôžičkou zhodnotilo ako vynikajúcu 40 % ľudí. Naopak, za úplne nedostatočnú ju označili 3 % respondentov.dopĺňa Zborovský.Na druhej strane, na zákaznícku spokojnosť majú len minimálny vplyv aktivity zo strany bánk, akými sú zasielanie noviniek, blahoželania k sviatkom, súťaže pre zákazníkov či komunikácia s nimi na sociálnych sieťach. V prípade negatívnej zákazníckej skúsenosti sú práve sociálne siete najčastejším miestom, kde nespokojní zákazníci zverejňujú svoje zlé skúsenosti. Kým oficiálnym listom alebo mailom konkrétnemu poskytovateľovi úveru reaguje pätina nespokojných klientov, na sociálnych sieťach publikuje svoje kritické komentáre až štvrtina sklamaných ľudí.