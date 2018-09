Áder neodletel na schôdzku Iniciatíva troch morí pre poruchu lietadla

János Áder, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 18. septembra (TASR) - Porucha lietadla zabránila v utorok ráno odcestovať maďarskému prezidentovi Jánosovi Áderovi z Budapešti do Bukurešti na summit neformálneho zoskupenia Iniciatíva troch morí (3SI). Agentúru MTI o tom informovala kancelária prezidenta.Maďarsko na schôdzke bude reprezentovať maďarský veľvyslanec v Bukurešti, uviedla prezidentská kancelária.Podľa spravodajského servera 444.hu obidve viacúčelové transportné lietadlá Airbus A319 maďarských ozbrojených síl používané aj na prepravu vládnych činiteľov, ktoré nasadili do služby začiatkom tohto roka, mali dnes letieť. Prvým odcestoval premiér Viktor Orbán do Moskvy.Druhým airbusom mala letieť hlava štátu do Bukurešti, avšak podľa nepotvrdených informácií servera do otvorených dverí stroja na stojisku narazilo zodvihnutá plošina auta s cateringom. Dvere lietadla sa zdeformovali, preto nemohlo vzlietnuť.