Slováci zaostávajú v angličtine najviac z V4, znalosti si však môžu rýchlo doplniť cez online riešenia

23.10.2020 (Webnoviny.sk) -Väčšina Slovákov, ktorí hovoria po anglicky dosahuje podľa viacerých prieskumov iba nedostatočnú úroveň B1, no zamestnávatelia od nich očakávajú minimálne úroveň B2. Slováci tiež nedokážu na pracovných pohovoroch odhadnúť svoje limity. "Po preverení jazykových znalostí zisťujeme, že uchádzači ich nevedia adekvátne ohodnotiť. Spravidla sú na nižšej úrovni, než akú majú zapísanú v životopise a svoje znalosti umelo nadhodnocujú. Iba v niektorých prípadoch sa stalo, že sa uchádzači podhodnotili," uviedla Ing. Veronika Karcolová, marketing manager personálnej spoločnosti Proplusco.Z prieskumu generačných preferencií personálnej agentúry Grafton však vyplýva aj dobrá správa – až 96% zamestnancov na Slovensku si uvedomuje, že ovládanie cudzích jazykov je jednoznačnou výhodou a sú ochotní sa v nich ďalej vzdelávať. Okrem angličtiny majú Slováci najväčší záujem o nemčinu, španielčinu a ruštinu.Podľa zistení vzdelávacej inštitúcie PLUS Academia majú zamestnávatelia často zmätok v tom, aké vedomosti by mali od uchádzačov na rôznych úrovniach očakávať. "Firmy len málokedy rozlišujú, akú úroveň ten-ktorý zamestnanec potrebuje pre náplň svojej práce. Iná znalosť jazyka sa vyžaduje od recepčnej, iná od ľudí na pozícii asistenta či obchodného riaditeľa. Niekde úplne postačuje aj úroveň B1," vysvetľuje PaedDr. Daniel Bacík, CEO PLUS Academia. Problémy spôsobuje zamestnávateľom aj fakt, že sa významne odlišuje úroveň znalostí cudzích jazykov u absolventov rôznych škôl, pričom deklarujú rovnakú úroveň B2."Jazykovú úroveň zamestnancov si firmy môžu preveriť globálne uznávanými testami, ktoré spĺňajú najvyššie štandardy a nasadiť ich ako nástroj kontroly do výučby. Pomocou nich môžu výučbu ďalej monitorovať a skvalitňovať. Z dlhodobého hľadiska toto riešenie firmám šetrí peniaze, pretože pre správne ohodnotených ľudí možno výučbu nastaviť podľa reálnych znalostí a znížiť tak počet hodín potrebných na dosiahnutie jednej úrovne," dodáva Daniel Bacík.Podľa európskych štandardov (SERR) potrebuje študent venovať výučbe jazyka v priemere 140 vyučovacích hodín po 45 minút na zvládnutie jednej úrovne. "V nižších úrovniach napredujú študujúci rýchlejšie, no pri vyšších úrovniach už mozog potrebuje viac času, aby nabral všetky zručnosti," hovorí Daniel Bacík. Slováci študujú cudzie jazyky spravidla 10 mesiacov ročne vo frekvencii dvakrát 60 minút týždenne. Týmto tempom sa však za školský rok nedokážu posunúť ani o jednu celú úroveň. Ideálne je preto študovať po celý školský rok, teda 12 mesiacov a výučbe venovať dvakrát 90 minút. Získajú tým častý a dostatočne dlhý kontakt s jazykom a štatisticky sa posunú aj viac ako o jednu úroveň za rok.V čase pandémie, keď je takmer nemožná systematická výučba v klasických "face-to-face" kurzoch, sú čoraz dôležitejšie online spôsoby vzdelávania. "V online priestore viete venovať jazyku ďaleko viac času v menších dávkach, čím sa častejšie vystavujete kontaktu s jazykom a teda dosahujete rýchlejší pokrok. Preto je dôležité vybrať dobrý nástroj, ktorý je na takýto typ štúdia priamo stavaný," hovorí Daniel Bacík.Jedným z najlepších riešení na trhu je neo Professional - pokročilá výučba angličtiny pre smartfóny, ktorú riadi umelá inteligencia. "Ide o online riešenie s výraznou efektivitou v krátkom čase, s garantovanými výsledkami a možnosťou vyhodnotenia cieľov študujúcich," približuje Daniel Bacík. Tento program je vhodný nielen pre individuálnych študentov, ale predstavuje aj mimoriadne efektívny a v čase pandémie zároveň bezpečný nástroj pre zamestnávateľov v programoch firemného vzdelávania. "Zamestnávateľ vie presne vyhodnotiť, ktorí členovia tímu majú chuť napredovať a teda či má význam vkladať finančné prostriedky práve do ich vzdelávania," dodáva D. Bacík. V tomto systéme študenti dosahujú jednotlivé úrovne napĺňaním cieľov, pričom umelá inteligencia zbiera a analyzuje všetky dáta o ich štúdiu a individuálne im prispôsobuje učebný obsah. Výučba prebieha cez smartfón a študujúci si svoje zručnosti overia počas online stretnutí s lektorom.PLUS Academia poskytuje od roku 1997 vysokokvalitné a komplexné služby oblasti jazykového a biznis vzdelávania, online vzdelávania, prekladov, tlmočenia, jazykových kurzov pre deti a dospelých, ako aj testovania a certifikácie.Je spoluzakladajúcim členom Asociácie jazykových škôl SR a držiteľom statusu Oxford Quality School, zaručujúceho kvalitu poskytovaných služieb. Ako certifikovaný partner spoločnosti Oxford University Press má prístup k najmodernejším študijným materiálom.Má zavedený systém manažmentu kvality ISO 9001:2015 a od roku 2017 je výhradným partnerom spoločnosti ETS Global na slovenskom trhu, ktorá vydáva celosvetovo uznávané jazykové certifikáty (TOEFL®, TOEIC®, TFI™ a iné).PLUS Academia spolupracuje s vyše 150 lektormi a trénermi, poskytujúcimi špičkové vzdelávanie v skupinových, individuálnych či online kurzoch, podľa potreby prispôsobených špecifickým potrebám a požiadavkám klientov. Viac na www.plusacademia.sk Infomačný servis