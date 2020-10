Zákaz vychádzania platí aj pre súdne pojednávania, ministerstvo ich odporúča zrušiť či odročiť

Odporúčania platia aj pre notárov

Ministerstvo pripomenulo ďalšiu výnimku

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.10.2020 (Webnoviny.sk) - Výnimka zo zákazu vychádzania a obmedzenia pohybu neplatí pre súdne pojednávania, verejné zasadnutia ani iné procesné úkony súdov.Preto Ministerstvo spravodlivosti SR odporúča súdom zrušiť, respektíve odročiť súdne pojednávania, hlavné pojednávania či verejné zasadnutia, ktoré sa majú uskutočniť v čase od 24. októbra do 1. novembra. Na sociálnej sieti o tom informoval rezort spravodlivosti.Odporúčanie zrušiť, respektíve odročiť pojednávania, platí aj pre notárov vykonávajúcich dedičské pojednávania ako aj pre súdnych exekútorov, a to vo vzťahu k úkonom, ktoré vyžadujú fyzickú prítomnosť iných osôb ako osôb vykonávajúcich svoje zamestnanie v exekútorských úradoch.„Predvedenie a eskorty podozrivých, obvinených a odsúdených nemožno považovať za výkon slobody pohybu a pobytu, v dôsledku čoho sa obmedzenie podľa uvedeného uznesenia vlády nevzťahuje na tieto úkony,“ vysvetlilo ministerstvo.Rezort tiež poukazuje na ďalšiu výnimku z obmedzenia pohybu, a to, že mimo území okresov Bardejov, Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín je prípustná cesta na účely výkonu podnikateľskej činnosti, za ktorú možno považovať aj výkon advokátskeho povolania.