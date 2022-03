Slováci zatiaľ nežiadali o povolenie bojovať za Ukrajinu, podľa Čaputovej ide o veľmi zdĺhavý proces

Prezidentka

6.3.2022 (Webnoviny.sk) - Zuzana Čaputová zatiaľ neeviduje žiadosti Slovákov o povolenie bojovať na strane Ukrajiny. Povedala to v diskusnej relácii Na telo televízie Markíza.„My máme veľmi zdĺhavý proces. Deväťdesiat dní vopred musíte požiadať prezidenta prostredníctvom troch ministerstiev, ktoré sa k danej veci vyjadrujú," povedala Čaputová. Zároveň uviedla, že keby sa parlament rozhodol zmeniť právnu úpravu v súvislosti so službou v cudzom vojsku, ona by nebola prekážkou pri posudzovaní individuálnych žiadostí.Slováci, ktorí sú momentálne na Ukrajine, nemôžu podľa hlavy štátu pre daný stav brániť svoje rodiny. „Alebo naopak, Ukrajinci, ktorí nadobudli slovenské občianstvo a chceli by ísť pomôcť domov," skonštatovala. Dodala, že takéto prípady treba „veľmi individuálne zvažovať“.