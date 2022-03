Čo by sa dialo v prípade zabitia Zelenského? Podľa Blinkena majú Ukrajinci pripravený plán

6.3.2022 - Ukrajinci majú pripravený plán pre "kontinuitu vlády" v prípade, že by zabili prezidenta Volodymyra Zelenského.V rozhovore pre reláciu Face the Nation televízie CBS to v nedeľu povedal americký minister zahraničných vecí Antony Blinken, informuje spravodajský portál CNN.„Ukrajinci majú pripravené plány, o ktorých nebudem hovoriť ani uvádzať podrobnosti, na zabezpečenie kontinuity vlády, a tým by som skončil,“ vyjadril sa Blinken, ktorý zároveň pochválil Zelenského vedenie počas krízy.„Líderstvo, ktoré ukázal prezident Zelenskyj, ktoré ukázala celá vláda, je pozoruhodné, sú stelesnením týchto neuveriteľne odvážnych ukrajinských ľudí,“ skonštatoval Blinken.