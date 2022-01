Slováci zdolali v Košiciach Litovčanov a na ME v hádzanej si pripísali historicky prvú výhru

Majstrovstvá Európy hádzanárov 2022



Slovensko a Maďarsko



F-skupina (Košice):

Slovensko - Litva 31:26 (15:8)

Zostava a góly SR: Žernovič, Paul - T. Urban 7, Hruščák 6, Kalafut 3, Rábek 3, Prokop 3, Péchy 3, Potisk 3, Slaninka 2, Ďuriš 1, Macháč, Kováčech, Mikita.

Vylúčenia: 7-4, ČK: 59. Slaninka (SR), pokutové hody: 4/3 - 7/3, diváci: 1504



Ďalší sobotňajší program v F-skupine:

Rusko - Nórsko (20.30 h)



Tabuľka F-skupiny:

1. Nórsko 1 1 0 0 35:25 2

2. Rusko 1 1 0 0 29:27 2

3. Slovensko 2 1 0 1 56:61 2

4. Litva 2 0 0 2 53:60 0



F-skupina (Košice):: Žernovič, Paul - T. Urban 7, Hruščák 6, Kalafut 3, Rábek 3, Prokop 3, Péchy 3, Potisk 3, Slaninka 2, Ďuriš 1, Macháč, Kováčech, Mikita.: 7-4,: 59. Slaninka (SR),: 4/3 - 7/3,: 1504Ďalší sobotňajší program v F-skupine:Rusko - Nórsko (20.30 h)1. Nórsko 1 1 0 0 35:25 22. Rusko 1 1 0 0 29:27 23. Slovensko 2 1 0 1 56:61 24. Litva 2 0 0 2 53:60 0

I. polčas

II. polčas



Hlas



zdroj: RTVS



Peter Kukučka (tréner SR): "Skvelé pocity prežívam. Dnes sme urobili veľký krok k postupu do Bratislavy. Boli sme lepší na ihrisku a zaslúžene sme vyhrali. Boli sme pripravení na druhú vlnu súpera, ktorú dobre ťahajú. Obrana fungovala veľmi dobre na čele s brankármi Žernovičom aj Paulom. Vedeli sme ustáť tlak súpera pri náskoku piatich či šiestich gólov, som spokojný s predvedenou hrou. Dôležité bolo dnes vyhrať o viac ako tri góly, čo sa nám podarilo. Teraz si musíme dobre zanalyzovať Rusov a pripraviť sa pozajtra na nich."



: "Skvelé pocity prežívam. Dnes sme urobili veľký krok k postupu do Bratislavy. Boli sme lepší na ihrisku a zaslúžene sme vyhrali. Boli sme pripravení na druhú vlnu súpera, ktorú dobre ťahajú. Obrana fungovala veľmi dobre na čele s brankármi Žernovičom aj Paulom. Vedeli sme ustáť tlak súpera pri náskoku piatich či šiestich gólov, som spokojný s predvedenou hrou. Dôležité bolo dnes vyhrať o viac ako tri góly, čo sa nám podarilo. Teraz si musíme dobre zanalyzovať Rusov a pripraviť sa pozajtra na nich."

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.1.2022 (Webnoviny.sk) - Vo svojom druhom vystúpení na "domácich" majstrovstvách Európy v Košiciach si slovenskí reprezentanti v hádzanej pripísali prvé víťazstvo.V F-skupine v Steel aréne v sobotu podvečer Slováci zdolali Litovčanov 31:26 (15:8) a uchovali si šancu na postup do ďalšej fázy šampionátu.Na štvrtom záverečnom turnaji ME Slováci vyhrali historicky po prvý raz, podarilo a im to na jedenásty pokus po skvelom ofenzívnom výkone podporenom výbornými výkonmi brankárov.Najlepším strelcom zápasu sa stal so 7 gólmi Tomáš Urban, ktorého vyhlásili aj za najlepšieho hráča.Hádzanári Litvy po druhej prehre už nemôžu postúpiť do jednej zo štvrťfinálových skupín. Vystúpenie v košickej základnej skupine zakončia slovenskí hádzanári súbojom proti Rusom v pondelok 17. januára od 18.00 h.Slováci predviedli skvelý nástup do zápasu. Po šiestich minútach viedli 5:2 a v desiatej minúte po presnej strele Potiska už 7:3.Diváci v Steel aréne boli výdatným pomocníkom zverencov Petra Kukučku a tí sa im za to náležité odplácali.Slováci nepúšťali taktovku z rúk ani v druhej polovici prvého polčasu, pivot Kalafut v 28. min zvýšil na 14:8 a do konca prvého polčasu ešte Prokop pridal aj pätnásty gól.Za skvelým výsledkom prvého polčasu bolo aj deväť zákrokov brankára Žernoviča, ktorý Litovčanom chytil aj dve sedmičky.Po desiatich minútach druhého polčasu súper z Pobaltia znížil náskok Slovenska na štyri góly (21:17), ale po pár minútach sa zásluhou Rábeka domáci opäť dostali do šesťgólového náskoku (23:17).Desať minút pred koncom to bolo už len o tri góly pre Slovensko (25:22), na bližší dostrel sa však už hráči Litvy nedostali. Keď Urban v 53. min premenil pokutový hod a zvýšil na 27:22, Slováci boli blízko víťazstva.Ešte viac priblížil vytúžený triumf domácim brankár Paul, ktorý v druhom polčase nahradil Žernoviča a v 56. min zneškodnil pokutový hod Malašinskasa.V závere slovenskí reprezentanti dohrávali bez pivota Slaninku, ktorý videl červenú kartu, ale víťazstvo už z rúk nepustili. Ďurišov gól na 30:25 na začiatku poslednej minúte ho už definitívne spečatil.