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20. augusta 2026
Slováci zdolali v príprave majstra Afriky, ktorý hral špinavý basketbal
Slovenskí basketbalisti sa pripravujú na druhú fázu predkvalifikácie o postup na ME 2029. Už o desať dní odohrajú basketbalisti Slovenska v anglickom Newcastli prvý zápas druhej časti predkvalifikácie ...
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20.8.2026 (SITA.sk) - Slovenskí basketbalisti sa pripravujú na druhú fázu predkvalifikácie o postup na ME 2029.
Už o desať dní odohrajú basketbalisti Slovenska v anglickom Newcastli prvý zápas druhej časti predkvalifikácie o postup na ME 2029 proti domácej Veľkej Británii.
V rámci prípravy hrajú zverenci trénera Olivera Vidina domáci turnaja baSKet Summer Challenge v Bratislave a vstúpili doň úspešne. S reprezentáciou Angoly si poradili 73:63 (36:32).
Angola patrí v basketbale medzi najsilnejšie africké krajiny, čo potvrdila v auguste 2025 celkovým triumfom na majstrovstvách Afriky aj účasťou na majstrovstvách sveta v roku 2023 v juhovýchodnej Ázii.
Hviezdny hráč angolského výberu Childe Dundao z FC Porto, ktorý bol MVP Afrobasketu 2025, sa trápil a za 20 minút nastrieľal len 6 bodov. Na druhej strane slovenský kapitán Vladimír Brodziansky sa blysol 18 bodmi a dobre mu sekundoval Matúš Hronský s 15 bodmi.
"Zvládli sme to, aj keď sme mali problémy s rozohrávačmi. Veľa faulov, Peťo Kováčik mal 5 faulov, Dalibor Hlivák mal tiež 5. Mário Ihring nehral basketbal pol roka, zahral dobrý zápas. Chýbal nám Pavelka pre výron, nevieme, či bude hrať proti Bulharsku. Chýbali nám hráči zo základnej päťky. Musíme byť spokojní s tým, čo sme videli, najmä v obrane. V útoku je priestor na zlepšenie. Keď hrala Angola so Slovenskom naposledy, vyhrala o 30 bodov, teraz sme vyhrali my o 10. Urobili sme progres," zhodnotil tréner Oliver Vidin na oficiálnom webe Slovenskej basketbalovej asociácie.
Hronský na adresu súpera uviedol, že nehral pekný basketbal, skôr až príliš bojovný.
"Hrajú špinavý basketbal, bojujú za každú cenu, idú do každého kontaktu a tiež som to schytal. Musíme čeliť takýmto súperom, aby sme boli dobre pripravení na Britov, aby sme vedeli čeliť fyzickej hre, vyrovnať sa s ňou a hrať naše veci," povedal Hronský.
Vo štvrtok sa v športovej hale Pasienky uskutoční súboj Angola – Bulharsko a v piatok od 18.00 h nastúpia Slováci proti Bulharom.
Zdroj: SITA.sk - Slováci zdolali v príprave majstra Afriky, ktorý hral špinavý basketbal © SITA Všetky práva vyhradené.
Už o desať dní odohrajú basketbalisti Slovenska v anglickom Newcastli prvý zápas druhej časti predkvalifikácie o postup na ME 2029 proti domácej Veľkej Británii.
V rámci prípravy hrajú zverenci trénera Olivera Vidina domáci turnaja baSKet Summer Challenge v Bratislave a vstúpili doň úspešne. S reprezentáciou Angoly si poradili 73:63 (36:32).
V Afrike číslo 1
Angola patrí v basketbale medzi najsilnejšie africké krajiny, čo potvrdila v auguste 2025 celkovým triumfom na majstrovstvách Afriky aj účasťou na majstrovstvách sveta v roku 2023 v juhovýchodnej Ázii.
Hviezdny hráč angolského výberu Childe Dundao z FC Porto, ktorý bol MVP Afrobasketu 2025, sa trápil a za 20 minút nastrieľal len 6 bodov. Na druhej strane slovenský kapitán Vladimír Brodziansky sa blysol 18 bodmi a dobre mu sekundoval Matúš Hronský s 15 bodmi.
Veľa faulov
"Zvládli sme to, aj keď sme mali problémy s rozohrávačmi. Veľa faulov, Peťo Kováčik mal 5 faulov, Dalibor Hlivák mal tiež 5. Mário Ihring nehral basketbal pol roka, zahral dobrý zápas. Chýbal nám Pavelka pre výron, nevieme, či bude hrať proti Bulharsku. Chýbali nám hráči zo základnej päťky. Musíme byť spokojní s tým, čo sme videli, najmä v obrane. V útoku je priestor na zlepšenie. Keď hrala Angola so Slovenskom naposledy, vyhrala o 30 bodov, teraz sme vyhrali my o 10. Urobili sme progres," zhodnotil tréner Oliver Vidin na oficiálnom webe Slovenskej basketbalovej asociácie.
Idú do kontaktov
Hronský na adresu súpera uviedol, že nehral pekný basketbal, skôr až príliš bojovný.
"Hrajú špinavý basketbal, bojujú za každú cenu, idú do každého kontaktu a tiež som to schytal. Musíme čeliť takýmto súperom, aby sme boli dobre pripravení na Britov, aby sme vedeli čeliť fyzickej hre, vyrovnať sa s ňou a hrať naše veci," povedal Hronský.
Proti Bulharom v piatok
Vo štvrtok sa v športovej hale Pasienky uskutoční súboj Angola – Bulharsko a v piatok od 18.00 h nastúpia Slováci proti Bulharom.
Zdroj: SITA.sk - Slováci zdolali v príprave majstra Afriky, ktorý hral špinavý basketbal © SITA Všetky práva vyhradené.
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