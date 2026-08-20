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20. augusta 2026
Španiel Sainz predĺžil zmluvu s tímom Williams, nový kontrakt má aj Verstappen
Tagy: F1 Formula 1
Carlos Sainz mladší zostáva vo Williamse, tímu chce pomôcť znovu dosiahnuť úspechy. Španielsky pilot Carlos Sainz mladší podpísal viacročnú zmluvu s tímom Williams zo seriálu motoristickej Formuly ...
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20.8.2026 (SITA.sk) - Carlos Sainz mladší zostáva vo Williamse, tímu chce pomôcť znovu dosiahnuť úspechy.
Španielsky pilot Carlos Sainz mladší podpísal viacročnú zmluvu s tímom Williams zo seriálu motoristickej Formuly 1. Ukončil tým dohady o svojej budúcnosti. K zotrvaní vo Williamse sa rozhodol len 24 hodín po tom, ako britský tím oficiálne potvrdil zotrvanie jeho tímového kolegu Alexa Albona pre sezónu 2027.
Bývalý jazdec Ferrari a McLarenu má zatiaľ nevydarenú sezónu. Víťaz štyroch veľkých cien nebodoval v ostatných šiestich pretekoch, napriek tomu sa rozhodol zostať vo Williamse na nasledujúce obdobie.
"S radosťou oznamujem svoju ďalšiu cestu s rodinou Williamsu. Úprimne verím ľuďom, ktorí tvoria tento tím, na trati aj v továrni, a tiež do investícií a tvrdej práce, ktoré prebiehajú v zákulisí. Máme potenciál to spoločne zmeniť. Som rovnako odhodlaný ako v prvý deň pomôcť Williamsu vrátiť sa tam, kam patrí, a teším sa na ďalšie spoločné úspechy," uviedol 31-ročný Sainz.
Jeho rozhodnutie prišlo pred Veľkou cenou Holandska a predstavuje úľavu pre šéfa tímu Jamesa Vowlesa. Williams nebol schopný absolvovať prvý predsezónny test a jeho monopost počas prvej polovice sezóny nedokázal konkurovať súperom.
"Carlos je lídrom nášho tímu a som nadšený, že vidí, čo všetko je možné, keď pokračujeme v rekonštrukcii. Carlos zdieľa našu túžbu a ambície a snaží sa každý deň prispieť k ich dosiahnutiu. Spolu s Alexom verím, že máme jeden z najsilnejších jazdeckých tímov v štartovom poli a tím schopný bojovať o každý kúsok výkonu," povedal Vowles.
Nový kontrakt v F1 má aj štvornásobný svetový šampión Holanďan Max Verstappen, ktorý sa s Red Bullom dohodol na pokračovaní spolupráce do roku 2030.
Zdroj: SITA.sk - Španiel Sainz predĺžil zmluvu s tímom Williams, nový kontrakt má aj Verstappen © SITA Všetky práva vyhradené.
Španielsky pilot Carlos Sainz mladší podpísal viacročnú zmluvu s tímom Williams zo seriálu motoristickej Formuly 1. Ukončil tým dohady o svojej budúcnosti. K zotrvaní vo Williamse sa rozhodol len 24 hodín po tom, ako britský tím oficiálne potvrdil zotrvanie jeho tímového kolegu Alexa Albona pre sezónu 2027.
Bývalý jazdec Ferrari a McLarenu má zatiaľ nevydarenú sezónu. Víťaz štyroch veľkých cien nebodoval v ostatných šiestich pretekoch, napriek tomu sa rozhodol zostať vo Williamse na nasledujúce obdobie.
"S radosťou oznamujem svoju ďalšiu cestu s rodinou Williamsu. Úprimne verím ľuďom, ktorí tvoria tento tím, na trati aj v továrni, a tiež do investícií a tvrdej práce, ktoré prebiehajú v zákulisí. Máme potenciál to spoločne zmeniť. Som rovnako odhodlaný ako v prvý deň pomôcť Williamsu vrátiť sa tam, kam patrí, a teším sa na ďalšie spoločné úspechy," uviedol 31-ročný Sainz.
Jeho rozhodnutie prišlo pred Veľkou cenou Holandska a predstavuje úľavu pre šéfa tímu Jamesa Vowlesa. Williams nebol schopný absolvovať prvý predsezónny test a jeho monopost počas prvej polovice sezóny nedokázal konkurovať súperom.
"Carlos je lídrom nášho tímu a som nadšený, že vidí, čo všetko je možné, keď pokračujeme v rekonštrukcii. Carlos zdieľa našu túžbu a ambície a snaží sa každý deň prispieť k ich dosiahnutiu. Spolu s Alexom verím, že máme jeden z najsilnejších jazdeckých tímov v štartovom poli a tím schopný bojovať o každý kúsok výkonu," povedal Vowles.
Nový kontrakt v F1 má aj štvornásobný svetový šampión Holanďan Max Verstappen, ktorý sa s Red Bullom dohodol na pokračovaní spolupráce do roku 2030.
Zdroj: SITA.sk - Španiel Sainz predĺžil zmluvu s tímom Williams, nový kontrakt má aj Verstappen © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: F1 Formula 1
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