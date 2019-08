Slováci získali na ME v boccii titul a miesto na paralympiáde

Na snímke slovenský reprezentant Samuel Andrejčík Foto: TASR Foto: TASR

Sevilla 31. augusta (TASR) - Slovenskí paralympijskí reprezentanti v bocci Samuel Andrejčík, Michaela Balcová a Martin Strehársky získali zlatú medailu v kategórii BC4 na majstrovstvách Európy v španielskej Seville a zároveň si zaistili aj priamu miestenku na budúcoročné paralympijské hry do Tokia. Slováci zdolali v sobotňajšom finále Veľkú Britániu jasne 4:0.Pre Andrejčíka to bolo už druhé zlato na šampionáte, keď triumfoval aj v kategórii jednotlivcov a i v nej získal miestenku do Tokia. Balcová má zo súťaže jednotlivkýň bronz. Bronz si pripísal v kategórii BC1 aj Tomáš Král, keď zdolal Rusa Michaila Gutnika 5:4. Informoval facebookový profil Slovenského paralympijského výboru.