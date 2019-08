Klub Viktoria Plzeň sa intenzívne snaží získať trénera Adriana Guľu

Na snímke tréner slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Adrián Guľa. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Plzeň 31. augusta (TASR) - Futbalový klub Viktoria Plzeň sa intenzívne snaží získať slovenského trénera Adriana Guľu. Súčasný tréner slovenskej reprezentácie do 21 rokov by mal v tíme nahradiť Pavla Vrbu. Informáciu priniesol v sobotu český denník Sport.Stoličku bývalého trénera českej reprezentácie, Púchova, či Žiliny Vrbu rozkývalo vypadnutie v 3. predkole Európskej ligy s Royalom Antverpy.Guľových zverencov čaká už čoskoro vstup do nového kvalifikačného cyklu. V súboji o postup na ME 2021 nastúpia v úvodnom zápase 2. skupiny 6. septembra v Azerbajdžane.