Slováci zvíťazili v Baku najtesnejším rozdielom, jediný gól strelil Weiss a výhru venoval Tarkovičovi

Liga národov 2022/2023 - 3. skupina C-divízie

BAKU

Azerbajdžan - Slovensko 0:1 (0:1)

Góly: 81. Weiss, ŽK: 19. Richard Almeida - 74. De Marco, 87. Šatka, 93. Bero, 96. Weiss, rozhodovali: Rumšas - Radius, Sužiedélis (všetci Litva)

Zostavy:

Azerbajdžan: Magomedaljev – J. Husejnov, Mustafazada, Haghverdi – Medvedev (65. Husejnov), Machmudov (A. Husejnov), Richard Almeida (55. Garajev), Silvestre, Salahli – Dadašov (46. Emreli), Šejdajev (65. Nurijev)

Slovensko: Rodák – Pekarík, Šatka, Valjent, De Marco – Suslov (65. Weiss), Lobotka (75. Bero), Hrošovský, Haraslín – Rusnák (92. Schranz), Strelec (65. Duda)



NOVÝ SAD

Bielorusko - Kazachstan 20:45 h

Tabuľka:

1. Kazachstan 2 2 0 0 3:0 6

2. Slovensko 3 2 0 1 2:1 6

3. Bielorusko 2 0 1 1 0:1 1

4. Azerbajdžan 3 0 1 1 0:3 1







Hlasy (zdroj: RTVS):

Vladimír Weiss ml. (autor jediného gólu SR): "Som veľmi rád, že som strelil víťazný gól. Vedeli sme, že nás nečaká ľahký zápas, čo sa potvrdilo. Verili sme, že gól dáme a som rád, že som dnes tým striedaním pomohol. Ani som nevedel, že som neskóroval až päť rokov. Nejaký čas som v reprezentácii chýbal kvôli nezhodám s trénerom alebo zraneniam. Som veľmi rád, že mi to tam dnes padlo a najmä že sme zvíťazili. Samozrejme, vieme, že sme favoriti skupiny. Je mi veľmi ľúto toho, čo sa stalo, pretože sme prišli o trénera a nebolo to dnes bez neho ľahké. Ukázali sme silu kolektívu a dnešná výhra je pre neho."



Lukáš Haraslín (stredopoliar SR): "V prvom rade ma teší, že po nevydarenom domácom zápase sme rýchlo zregenerovali, dali sme sa dokopy a zvíťazili sme v dnešnom ťažkom zápase. Sme veľmi radi, že sme získali dôležité tri body, ktoré nám určite pomôžu. Myslel som si, že po zápase s Kazachmi tú streleckú smolu dnes prelomím, ale ešte sa tam trošku drží. Dôležité je to, že dnes sme zvíťazili. Pevne verím, že tie šance začnem premieňať. Nie je dôležité, kto strelí gól, ale že sme vyhrali ako mužstvo a získali sme tri body. Opäť sme zvíťazili zase na nulu, dnes nám stačila jedna šanca po nádhernej akcii. Či zvíťazíte 1:0 alebo 3:0, stále sú to tri body do tabuľky. Tak ako sme bojovali dnes, musíme bojovať aj v Kazachstane. Pevne verím, že tento výkon nás nakopne a podáme ešte lepší."





10.6.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenská futbalová reprezentácia uspela vo svojom treťom vystúpení v Lige národov 2022/2023 , v piatkovom súboji 3. skupiny C-divízie v Baku zdolala výber Azerbajdžanu 1:0 vďaka gólu striedajúceho Vladimíra Weissa ml. z 81. minúty.Zverenci trénera Samuela Slováka zaznamenali druhý triumf v tohtoročnej edícii súťaže a v tabuľke skupiny sú na druhom mieste so šiestimi bodmi, rovnako ako vedúci Kazachovia. V druhom piatkovom súboji 3. skupiny C-divízie Ligy národov sa na neutrálnej pôde v srbskom Novom Sade stretnú od 20.45 h Bielorusko a Kazachstan.Slováci si zlepšili historickú bilanciu vo vzájomných súbojoch proti Azerbajdžancom na osem víťazstiev a jednu prehru, pričom ich zdolali v ostatných troch dueloch. V júni na nich čaká už len jedno stretnutie v Lige národov - v pondelok 13. júna je v Nur-Sultane na programe duel Kazachstan - Slovensko.Slováci vstúpili do prvého polčasu aktívne, už po minúte a pol sa prezentoval prvým nebezpečným zakončením nad bránku Suslov . V 9. minúte zaznamenal úvodný strelecký pokus v zápase medzi tri žrde Hrošovský , no Magomedaljev jeho tvrdú strelu z diaľky vyrazil.V 15. minúte Rusnák tesne prestrelil domácu bránku z priameho voľného kopu z dobrej pozície. V 19. minúte druhýkrát pálil Suslov, ktorý tentoraz trafil bránku, ale lopta mu nesadla ideálne. V 21. minúte Strelec hlavičkoval do brvna po rohovom kope Rusnáka.V 25. minúte prvýkrát pohrozili domáci, po prieniku Salahliho do šestnástky sa dostal k zakončeniu Machmudov, ale Rodák nemusel zasahovať. V 29. minúte Rodák najskôr vychytal zblízka Dadašova a vzápätí nedovolil zakončiť do odkrytej bránky Salahlimu.V 37. minúte vystrelil zvnútra šestnástky Haraslín po efektnej prihrávke Rusnáka, no Magomedaljev skvelo zasiahol. V 40. minúte si nabehol na volej po rohovom kope Hrošovský, ale mieril vysoko nad bránku.Prvá štvrťhodina druhého polčasu veľa akcie nepriniesla, až v 60. minúte Rusnák prvýkrát ohrozil domácu bránku. V 76. minúte Haraslín strelou ľavačkou len tesne minul Magomedaljevu svätyňu. V 81. minúte sa Slovákom podarila kombinačná akcia v pokutovom území domácich, ktorú presnou strelou zakončil striedajúci Vladimír Weiss ml. a poslal hostí do vedenia 1:0.O dve minúty neskôr išiel Haraslín sám na Magomedaljeva, no v čistej šanci neuspel. V 84. minúte ten istý hráč prekonal domáceho gólmana z voleja špičkou kopačky, ale hlavný arbiter Rumšas gól neuznal po porade s videorozhodcom pre ofsajd. Skóre sa už do konca zápasu nemenilo.