Slovenky do 18 rokov na MS vysoko zdolali Nemky a po prvý raz v histórii postúpili do štvrťfinále (video)

Zápas im vyšiel podľa predstáv

Skúsia prekvapiť Kanaďanky

10.6.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenské hokejové reprezentantky do 18 rokov zvládli štvrtkový rozhodujúci zápas na majstrovstvách sveta v americkom Middletone. V treťom vystúpení na šampionáte zaznamenali prvé víťazstvo, keď zdolali Nemky vysoko 6:2.Na postup potrebovali triumfovať aspoň trojgólovým rozdielom, čo sa im podarilo, a tak skončili v B-skupine na druhom mieste za dominantnými Češkami. Prvýkrát v histórii si zahrajú vo štvrťfinále, v ktorom sa v piatok (23.00 h SELČ) stretnú s Kanaďankami.Slovenská kapitánka Hana Fančovičová s Barborou Kapičákovou strelili po dva góly svojho družstva, po jednom presnom zásahu pridali Nikola Janeková a iba 14-ročná Ema Tóthová.Slovenky využili svoje prvé dve presilové hry na turnaji, vďaka čomu viedli po prvej tretine 2:1. V druhej časti hry skórovali raz a v záverečnej tretine trikrát. Brankárku Líviu Debnárovú prekonali Lola Liangová, ktorá posielala Nemky do vedenia 1:0 a Yvette Reicheltová."Konečne nám vyšiel zápas podľa našich predstáv. Aj keď Nemky išli do vedenia, dokázali sme to rýchlo otočiť. Zužitkovali sme presilové hry, spravili sme aj drobné zmeny vo formáciách a tentokrát to vyšlo. Dôležitý pre úspech bol tímový a stopercentný výkon od každej hráčky. Splnili to, čo sa od nich žiadalo - bojovali, obetovali sa jedna pre druhú. Mali sme konečne vyššiu početnosť streľby, vďaka čomu sme strelili šesť gólov a s prehľadom sme zápas zvládli. Vedeli sme, v akej sme situácii, do akého vývoja v skupine ideme a čo potrebujeme uhrať. Dokázali sme to vlastnými silami a schopnosťami, umnou hrou a kolektívnym výkonom od brankárky až po poslednú hráčku. Super robota," zhodnotila duel trénerka Gabriela Sabolová vo videu na webe hockeyslovakia.sk.Slovenky vyzvú vo štvrťfinále rovesníčky z Kanady, ktoré obsadili tretiu pozíciu v A-skupine. Víťazky toho súboja natrafia v semifinále na Fínky."Za odmenu nás teraz čaká Kanada, na čo sa všetci tešíme. Ideme do zápasu s pokorou, ale určite nie príliš podradene. Popasujeme sa s tým, čo prišlo, využijeme šancu a skúsime znova prekvapiť," dodala Sabolová.