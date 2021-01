Slovák Čajkovský dosiahol v KHL čistý hetrik, u obrancov ide o málo vídaný jav

Nevídaný hetrik

Piatkové góly

30.1.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenský obranca Michal Čajkovský pôsobí v nadnárodnej Kontinentálnej hokejovej lige (KHL) od novembra 2016. Najprv hral v Jekaterinburgu, no v ostatných sezónach sa vypracoval na oporu moskovského Dinama a aj jeho zásluhou sú zverenci skúseného trénera Vladimira Krikunova v tabuľke Západnej konferencie na štvrtom mieste, bez výraznejších problémov by mali získať miestenku v play-off.Dvadsaťosemročný slovenský bek je dôrazný v defenzívnych činnostiach, je však nebezpečný aj smerom dopredu a ukázal to v piatok v domácom zápase Dinama proti HK Soči, v ktorom sa na triumfe 4:0 podieľal čistým hetrikom. To je v podaní obrancu mimoriadne zriedkavý jav.V aktuálnej sezóne odohral za Moskovčanov už 49 duelov a má v nich bilanciu 11 gólov a 12 asistencií. "Som veľmi šťastný, veď hetrik u obrancov sa nevidí tak často. Je to však zásluha celého tímu, pretože som dostal od spoluhráčov vynikajúce prihrávky," povedal Čajkovský podľa oficiálneho webu KHL."Uplynul práve mesiac od narodenie môjho syna, takže počas ligovej prestávky pôjdem domov a prvé, čo urobím, keď ho uvidím, venujem mu puk, ktorým som skompletizoval hetrik," doplnil.Všetky piatkové góly zaznamenali hráči Dinama Moskva , teda aj slovenský obranca, v druhej tretine. Čajkovský najprv v 19. sekunde druhej časti otvoril gólový účet duel, v 25. minúte zvýšil na 2:0 a v 31. minúte upravil na 3:0. Všetky zásah dosiahol v rovnovážnom stave. Bodku za zápasom dal presný zásah Daniila Tarasova.Raritou je hetrik medzi obrancami, no v ruskej KHL je trojgólový zápis nevšednou záležitosťou aj v podaní Slovákov. Ako informuje web allhockey.ru, Čajkovský sa stal len piatym Slovákom v tejto súťaži, ktorý v jednom súboji zaznamenal hetrik. Pred ním sa to naposledy podarilo Ladislavovi Nagyovi v septembri 2014 hneď dvakrát vo farbách Slovana Bratislava