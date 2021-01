Za zákrok na Roya z LA Kings dostal Fiala z Minnesoty dištanc na tri stretnutia

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.1.2021 (Webnoviny.sk) - Vedenie zámorskej hokejovej NHL potrestalo švajčiarskeho útočníka Kevina Fialu z Minnesoty Wild dištancom na tri stretnutia za zákrok na obrancu Matta Roya z Los Angeles Kings vo štvrtkovom vzájomnom súboji Západnej divízie. Dvadsaťštyriročný Švajčiar nemusí zaplatiť pokutu, no počas zákazu činnosti príde o takmer 78-tisíc USD a tie poputujú do príslušného hráčskeho fondu.Incident sa stal v druhej tretine spomenutého duelu, keď obaja hráči šli do boja o puk, ktorý smeroval do rohu hracej plochy. Fiala narazil Roya tvárou o mantinel a za tento zákrok priamo v zápase dostal trest na päť minút a putoval predčasne pod sprchy. Roy niekoľko minút ležal na ľade, neskôr mu pomohli odísť do útrob štadióna a do stretnutia už nezasiahol."Všetci hráči - mladí, starí, juniori či amatéri - majú v inštruktážnych videách príklady toho, čo nemajú robiť. A presne to sme videli na ľade," myslí si o incidente kouč Kings Todd McLellan.