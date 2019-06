Slovak Investment Holding a investori z Izraela a Číny podpísali investíciu do AeroMobilu

O AeroMobil

O Slovak Investment Holding

"AeroMobil sa dlhodobo radí medzi najznámejšie globálne slovenské značky a zároveň medzi najaktívnejšie slovenské spoločnosti v získavaní technologických patentov. Tešíme sa z príležitosti podporiť túto spoločnosť v jej ďalšom rozvoji, ako aj v prilákaní súkromných investícií do tejto transakcie", vyjadril saAeroMobil je jedným z popredných technologických startupov v rýchlo sa rozvíjajúcom priestore pre lietajúce vozidlá a osobnú leteckú dopravu. Predmetná investícia umožní spoločnosti AeroMobil dokončiť certifikáciu a následne spustiť predaj svojho lietajúceho auta vo verzii 4.0 na leteckú a pozemnú prevádzku.Podľa"Tento projekt potvrdzuje, že na Slovensku pracujú šikovní ľudia schopní vytvoriť prelomovú technológiu v novom odvetví. Verím, že táto pôvodne malá firma z malej krajiny má v sebe potenciál dosiahnuť komercializáciu lietajúcich áut po celom svete."AeroMobil spropagoval Slovensko vďaka svojmu prototypu lietajúceho auta na globálnej úrovni. V rámci výskumu a vývoja v oblasti lietajúceho vozidla si táto spoločnosť doteraz zaregistrovala viac ako 14 globálnych patentov a inovatívnych technológií, čo ju zaradilo medzi najaktívnejšie spoločnosti v oblasti inovácie osobných lietajúcich vozidiel vo svete.zhŕňa hlavné dôvody, pre ktoré sa jeho spoločnosť rozhodla podporiť túto investíciu: "Skúsený medzinárodný tím AeroMobilu s ich víziou, hlbokými vedomosťami a skúsenosťami z oblasti letectva a automobilizmu a formálne spustený proces certifikácie verzie 4.0, ktorý jasne odlišuje AeroMobil od ostatných firiem v oblasti osobných lietajúcich vozidiel."Novinkou pri investíciách SIH je aj spoluúčasť ázijského spoluinvestora.so sídlom v Shanghaji opisuje investíciu nasledovne: "Rýchlosť akou čínsky trh prijíma technologické inovácie je obdivuhodná. Zároveň prebieha ďalšie uvoľňovanie trhu všeobecného letectva, čo spôsobí, že Čína sa môže stať najväčším leteckým trhom v roku 2030. AeroMobil môže byť už vo veľmi krátkom čase súčasťou budúcej dopravnej infraštruktúry, ktorá rozšíri možnosti prepravy v regiónoch veľkých miest – metropolisov."Zo strany SIH ide o návratnú formu kapitálového financovania z Európskych štrukturálnych a investičných fondov, z Operačného programu Výskum a inovácie. SIH pripravuje na Slovensku ďalšie investície, aj v oblasti inovatívnych malých a stredných podnikov.Spoločnosť AeroMobil vznikla v roku 2010 na Slovensku. V súčasnosti je vedúcou spoločnosťou na trhu v oblasti vývoja lietajúcich vozidiel. Ako jediná spomedzi európskych firiem si podala platnú prihlášku o typový certifikát od Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva pre svoj protoyp 4.0. Oproti konkurentom je výrazne popredu aj v tom, že pre účely certifikácie sa letové testy tohto modelu majú spustiť už tento rok. Spoločnosť navyše už predstavila koncept nového modelu 5.0, ktorý na rozdiel od predchodcu bude využívať kolmý štart i pristávanie a má byť štvormiestny.AeroMobil je lídrom v 3D mobilite s víziou priniesť na trh superauto so superschopnosťami, ktoré prinesie nové možnosti v oblasti osobnej mobility na ceste aj vo vzduchu. AeroMobil vyvíja rôznorodé efektívne modely osobných lietajúcich vozidiel, ktoré sú vytvorené pre dopravu od dverí k dverám v mestskom a medzimestskom prostredí. V budúcnosti umožnia uvoľniť preťažené cesty, znižovať emisie a pohodlne skrátiť dobu cestovania v okolí miest.AeroMobil je priekopníkom vo vývoji a komercializácii lietajúcich vozidiel, pri vývoji technológie na výrobu modelov vozidiel na krátke vzlety a pristátie (STOL) a vertikálny vzlet a pristátie (VTOL). To zahŕňa elektrické pohonné systémy, batériové technológie a riadiace systémy pre pilotný a autonómny let na prepravu na zemi a vo vzduchu a podporu osobnej leteckej dopravy na krátke a dlhé vzdialenosti s eVTOL.SIH je akciová spoločnosť v 100-percentnom vlastníctve štátu. Jej hlavným poslaním je podpora strategických verejných i súkromných investícií na Slovensku v oblasti infraštruktúry, energetickej efektívnosti, odpadového hospodárstva, sociálnej ekonomiky, malých a stredných podnikov, zdravotníctva a kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Finančné prostriedky na realizáciu investícií čerpá z európskych štrukturálnych a investičných fondov. SIH financuje projekty výlučne návratnou formou, tzn. pomocou finančných nástrojov a nie grantovým spôsobom.