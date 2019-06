Rašiho úrad chce zaviesť do verejnej správy ďalšie IT nástroje

Na archívenj snímke podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. júna (TASR) - IT nástroje na podporu riadiacich procesov chce do verejnej správy zaviesť Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) pomocou národného projektu Komplexný informačný systém riadenia výkonnosti a podpory. Médiá o tom informoval v utorok úrad vicepremiéra.Na aprílovom zasadnutí ho schválil Riadiaci výbor Operačného programu Integrovaná infraštruktúra – prioritná os 7. Vyzvanie na projekt zverejnil ÚPVII.Cieľom projektu je lepšie riadenie financií a úloh úradu, ktorý zodpovedá za projekty informatizácie spoločnosti spolufinancované z eurofondov. Benefitom bude efektívne projektové riadenie a rýchlejšie dodávanie výsledkov, zvýšenie priamych prínosov informatizácie na každodenný život občanov.Projekt zavádza do prostredia verejnej správy IT nástroje na podporu strategického riadenia a plánovania pomocou priraďovania cieľov a úloh konkrétnym tímom ÚPVII a Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES), celkového sledovania efektivity a stavu plnenia úloh úradu vicepremiéra a NASES.Vyzvanie na národný projekt v hodnote 4,232 milióna eur je zverejnené na webových stránkach www.vicepremier.gov.sk a www.partnerskadohoda.gov.sk. Dátum uzávierky vyzvania je 19. august 2019.