Slovak Investment Holding a Slovenská sporiteľňa založili spoločný podnik na podporu dostupného nájomného bývania

27.2.2020 (Webnoviny.sk) -Prostredníctvom dostupného bývania zvýši zamestnanosť, zamestnateľnosť a mobilitu pracovnej sily, respektíve poskytne zlepšené podmienky bývania obyvateľom marginalizovaných rómskych komunít.Spoločnosť Dostupný Domov j. s. a. vzniká ako investícia za rovnakých trhových podmienok pre všetkých investorov so zámerom dospieť v dlhodobom horizonte k ekonomicky udržateľnej ziskovej prevádzke. V pilotnej fáze akcionári do projektu investujú takmer 10 miliónov eur. V prípade osvedčenia udržateľnosti modelu sa celková investícia navýši.Dostupný Domov umožní bývať znevýhodneným osobám a sociálne menej zvýhodneným skupinám obyvateľstva, ktoré by inak nemali možnosť získať bývanie za komerčných trhových podmienok. Podnik bude zabezpečovať aj podporu vo forme sociálnej služby pre cieľové skupiny. Ide o podnik sociálneho dosahu, do ktorého SIH investuje v rámci podpory aktivít sociálnej ekonomiky prostriedky z Operačného programu Ľudské zdroje."Spoločnosť Dostupný Domov je inovatívny projekt, ktorý smeruje k dosahovaniu merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu. Hlavným cieľom aktivít spoločnosti je zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu pre znevýhodnené osoby alebo sociálne menej zvýhodnené skupiny, pričom viac ako 50 % z akýchkoľvek prípadných ziskov bude spoločnosť reinvestovať do týchto aktivít. Bezpečné a trvalé bývanie je v mnohých prípadoch nevyhnutnou podmienkou pre získanie a udržanie zamestnania, respektíve pre integráciu znevýhodnených skupín, ako sú marginalizované rómske komunity," priblížilSocial Financing SK je dcérskou spoločnosťou Slovenskej sporiteľne, ktorá vznikla s cieľom podporovať aktivity s pozitívnym sociálnym dopadom."Sme radi, že vďaka spolupráci s našim partnerom môžeme priprieť k zlepšeniu dostupnosti nájomného bývania pre ľudí na Slovensku. Ako zodpovedná banka chceme aj naďalej zvyšovať kvalitu života a prosperitu vo všetkých regiónoch. Budeme radi, ak tento inovatívny projekt inšpiruje aj ostatných," uviedolSIH pripravuje v oblasti podpory aktivít sociálnej ekonomiky na Slovensku aj ďalšie finančné nástroje.SIH je akciová spoločnosť v 100-percentnom vlastníctve štátu. Jej hlavným poslaním je podpora strategických verejných i súkromných investícií na Slovensku v oblasti infraštruktúry, energetickej efektívnosti, odpadového hospodárstva, sociálnej ekonomiky, malých a stredných podnikov, zdravotníctva a kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Finančné prostriedky na realizáciu investícií čerpá z európskych štrukturálnych a investičných fondov. SIH financuje projekty výlučne návratnou formou, tzn. pomocou finančných nástrojov a nie grantovým spôsobom.Slovenská sporiteľňa je s 2,2 mil. klientov najväčšou bankou na Slovensku. Dlhodobo si udržuje vedúce postavenie v oblasti celkových aktív, úverov obyvateľstvu, vkladov klientov, v počte pobočiek a bankomatov. Komplexné služby ponúka v 250 pobočkách a v 8 regionálnych firemných centrách v rámci Slovenska. Od roku 2001 je Slovenská sporiteľňa členom Erste Group, jednej z najväčších stredoeurópskych bankových skupín.Nadácia Slovenskej sporiteľne vznikla v novembri 2004. Od 1. januára 2005 podporuje vzdelávanie, sociálnu pomoc a zdravie, ochranu životného prostredia, šport a kultúru. Jej cieľom je prispievať k lepšiemu životu a rozvoju občianskej spoločnosti na Slovensku. Prostredníctvom podpory verejnoprospešných projektov chce dosahovať kvalitatívne zmeny v oblasti vzdelávania, sociálnej pomoci, tvorby a ochrany životného prostredia, športu a kultúry.Informačný servis