Mladý Banskobystričan pridal plyn a chcel ujsť policajtom, jedného skoro zrazil

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.2.2020 (Webnoviny.sk) - Obvineniam z útoku na verejného činiteľa a marenia výkonu úradného rozhodnutia čelí 21-ročný Banskobystričan. Mladík, ktorý ani nevlastní vodičský preukaz, sa v utorok večer pokúsil ujsť policajnej hliadke a ohrozoval policajta.Ako informovala banskobystrická krajská polícia, vodiča, ktorému na aute nesvietilo svetlo, chcela zastaviť hliadka na Moskovskej ulici v Banskej Bystrici. Šofér však začal prechádzať do protismeru a pridával rýchlosť. Následne auto nasmeroval priamo na policajta, ktorý musel odskočiť. Na najbližšej križovatke vodič odbočil, zastavil a ušiel. Vodiča vypátrali po niekoľkých hodinách.Mladík nikdy nemal vodičský preukaz a šoféroval aj napriek tomu, že vlani v októbri ho odsúdili za marenie výkonu úradného rozhodnutia, za čo dostal podmienečný trest a päťročný zákaz jazdiť. Tomuto trestu predchádzal priestupok, ktorého sa dopustil v máji. Vtedy jazdil pod vplyvom návykovej látky, za čo dostal peňažný trest a zákaz činnosti na štyri roky.Obvinený sa tohto zločinu dopustil v podmienke a v zákaze činnosti viesť motorové vozidlá, ktorý mu končí v roku 2028. Po vykonaní procesných úkonov poputoval do cely a vyšetrovateľ spracoval podnet na jeho vzatie do väzby.